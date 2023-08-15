Под Воронежем после вмешательства «Комсомолки» убрали еще один памятник альпийским стрелкам

Фото Николая Савченко Фото: Предоставлено

Жители Богучарского района Воронежской области сообщили в редакцию о демонтаже памятника альпийским стрелкам, который находился в селе Филоново.

Напомним, около месяца назад в редакцию «КП»-Воронеж» обратился Николай Савченко, руководитель Филиала фонда защиты национального исторического наследия по области. Он просил выяснить, как в регионе обстоит дело с ликвидацией памятников фашистам, которые установили несколько десятилетий назад. Один из них – в Россоши – демонтировали осенью прошлого года. Но еще один монумент - стела еще оставался в соседнем Богучарском районе.

Тогда «Комсомолка» отправила запрос в прокуратуру Воронежской области, где попросила разобраться в ситуации. В ведомстве провели проверку, результатом ее и стала ликвидация памятника альпийским стрелкам.

Напомним, Николай Савченко на протяжении многих лет добивался сноса монументов фашистам-оккупантам Воронежской области. О чем неоднократно писала «Комсомолка», в том числе и на федеральном уровне.

Таких памятников в нашем регионе было несколько, три из них снесли после того, как суд признал геноцидом массовые убийства населения фашистами в течение двух лет – с 1942 по 1943-й. В этот период от рук нацистов в Воронежской области погибло свыше 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, около 77 тысяч человек были угнаны в страны Западной Европы и на Украину для принудительного труда. Материальный ущерб превысил 11,7 триллионов рублей. С иском в суд обратился в марте 2023 года прокурор области Николай Саврун.

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