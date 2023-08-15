Александр Гусев поддержал проект нового маслоэкстракционного завода

Александр Гусев сообщил, что, согласно проекту, новое предприятие заработает на полную мощь к 2030 году. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Во вторник, 15 августа, губернатор Воронежской области провел совещание, на котором обсуждали появление нового маслоэкстракционного завода на территории особой экономической зоны «Центр» в Новоусманском районе. В нем участвовали заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, руководитель регионального департамента экономического развития Данил Кустов, и.о. генерального директора АО «Воронежская индустриальная корпорация» Олег Афанасьев, и представители ООО «Воронеж Ойл»: генеральный директор Александр Шалаев, коммерческий директор Ирина Каньшина и юрист Наталья Радченко.

На совещании рассказали о том, каким будет новое производство. Завод будет перерабатывать рапс и другие масличные культуры, а также делать растительное масло и шрот. Планируемая мощность переработки – 100 тысяч тонн в год. Компания «Воронеж Ойл» вложит в инвестиционный проект 1,8 млрд рублей в три этапа. Это будут и собственные, и заемные деньги.

Представители ООО «Воронеж Ойл» намерены вложить в новое производство 1,8 миллиарда рублей. Фото: с портала правительства Воронежской области.

На новом заводе, естественно, появятся и постоянные рабочие места – их будет 72. Продавать продукцию предприятия можно будет как на отечественном рынке, так и за рубежом.

На совещании отметили, что проект соответствует всем критериям для получения статуса резидента особой экономической зоны. Земельный участок, где сможет разместиться предприятие, уже определен. Компания изучила и вопрос с доставкой сырья.

Александр Гусев поддержал инвестпроект. Губернатор в своем телеграм-канале сообщил, что к его реализации на практике планируют приступить уже этой осенью. Предполагают, что предприятие заработает на полную мощность к 2030 году. Александр Гусев отметил, что на совещании обратил особое внимание на экологическую составляющую производства.

Справка «КП»

ООО «Воронеж Ойл» входит в группу компаний «Мегаполис». Ее организации зарегистрированы в нашей области и с 2006 года занимаются строительством и эксплуатацией коммерческой недвижимости. У них есть торговые центры в Воронеже, Борисоглебске, Семилуках, Острогожске. С 2020 года участники группы компаний вместе с партнерами реализуют проект «Моршанский МЭЗ» по переработке семян подсолнечника.