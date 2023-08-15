Председатель облдумы Владимир Нетёсов помог жителям региона решить вопросы ЖКХ и благоустройства

фото: Воронежская областная Дума

Заявители из Эртильского района обращались с просьбой оказать содействие в благоустройстве территорий, а также оказать адресную помощь в трудной жизненной ситуации. При участии местной администрации все вопросы были решены оперативно.

Жители Воронежа попросили проконсультировать в вопросах, связанных со сферой ЖКХ. В частности, работой ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, формированием тарифов на оплату коммунальных услуг. По всем вопросам проведены подробные консультации и направлены депутатские запросы.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.