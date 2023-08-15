Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Главный залог успеха строительной отрасли – это люди»

фото: Воронежская областная Дума

Церемония награждения была приурочена к профессиональному празднику, Дню строителя. Награждение состоялось в Парламентском центре.

В торжественном мероприятии приняли участие представители строительной отрасли.

Приветствуя собравшихся, Владимир Нетёсов отметил, что строительный комплекс Воронежской области – один из наиболее крупных и значимых секторов экономики региона.

– По темпам ввода жилья наша область среди лидеров Центрального федерального округа. Ежегодно сдаются в эксплуатацию десятки новостроек: школы, детские сады, поликлиники, Дома культуры, торговые центры, спортивные комплексы и другие социальные объекты, качественно меняющие уровень жизни воронежцев. Но главный залог успеха строительной отрасли и ее гордость - это люди. Именно благодаря вам и вашему ежедневному труду создаются комфортные условия для наших граждан, благоустраиваются города и сельские территории. Вы заботитесь о преемственности поколений, сохраняете самые лучшие традиции и создаете династии, работающие в строительной отрасли, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

Он поблагодарил строителей за верность профессии и плодотворную работу, пожелал новых трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма. Затем Владимир Нетёсов вручил награды регионального парламента. За многолетний добросовестный труд и достижение высоких показателей Почетных грамот и Благодарностей Воронежской областной Думы были удостоены 45 представителей строительной отрасли. Среди награжденных инженеры, архитекторы, слесари, штукатуры, арматурщики и специалисты других профессий, работающие в строительных организациях региона.