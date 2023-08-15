Александр Гусев: «Стадион «Факел» откроем ко второй части сезона Премьер-Лиги»

фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев посетил стадион «Факел» в Воронеже, чтобы посмотреть, как идет его строительство. По словам главы региона, подрядчик уже приступил к земляным работам по устройству поля.

- Обсудили с коллегами расположение входов на трибуны и другие вопросы, которые нужно решить в ближайшее время, - поделился Александр Гусев в своем телеграм-канале. - Подчеркнул: важно не затягивать сроки, чтобы открыть стадион ко второй части сезона Премьер-Лиги.

Напомним, в новом сезоне Премьер-лиги «Факел» планирует играть уже не на Центральном стадионе профсоюзов, а на арене клуба, расположенной в Советском районе на улице Маршака, 1а.

фото: Правительство Воронежской области

На новом стадионе разместят 10 тысяч мест вместо запланированных вначале восьми тысяч. Западная трибуна станет основной, здесь будут места для прессы, для VIP- персон, раздевалки для обеих команд, сауна, тренерские. На Южной трибуне расположатся активные болельщики «Факела», а на Северной – фанаты соперника. Причем вход на каждую из них будет отдельный.

С расчетом на игры в Премьер-лиге «Факел» должен соответствовать требованиям первой категории. Поэтому к стадиону предъявляются требования повышенной безопасности. Пройти на трибуну можно будет лишь через КПП. Кроме того сделают помещения для запрещенных к проносу предметов и оборудуют место для пропуска машин.

В ходе выезда губернатор также обсудил проект благоустройства «футбольного» сквера. Его проект презентовал мэр Вадим Кстенин.

- Тут будут игровые, спортивные и рекреационные зоны, есть место для фан-шопа футбольного клуба. Подумаем, как это всё воплотить в жизнь, - подытожил Александр Гусев.