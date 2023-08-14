Строители ДСК «собрали» более полутора сотен наград

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Накануне профессионального праздника в органах власти, общественных объединениях и на предприятиях прошли церемонии вручения наград федерального и регионального уровня строителям, которые достигли особых успехов на профессиональном поприще.

Главный праздничный концерт для лучших строителей области прошел в Воронежском концертном зале на минувшей неделе. Поздравить представителей, пожалуй, самой созидательной профессии прибыли первые лица области и города.

Открывая торжественную часть, глава региона Александр Гусев поздравил представителей строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником:

– На стройплощадках и профильных предприятиях сегодня работают свыше 36 тысяч воронежцев, усилиями которых область растет и хорошеет. Безусловно, приятно, что наш строительный комплекс традиционно входит в число лидеров ЦФО. В течение десяти лет мы сохраняем третье место по объемам ввода жилья. А показатель прошлого года стал рекордным – 1 миллион 922 тысячи квадратных метров. Есть все предпосылки к тому, что в текущем году вы возьмете новый – двухмиллионный – рубеж, – отметил Александр Гусев.

Отдельно губернатор поблагодарил строителей старших поколений, ведь их труд был тяжелее физически, и они не имели современных материалов, техники и технологий. Те, к кому обращался глава региона, – ветераны строительной отрасли присутствовали в зале. Каждый год на областной концерт для строителей ДСК приглашает около десятка бывших сотрудников, работавших на комбинате 30, 40 и даже более 50-ти лет.

В рамках праздничного концерта были награждены победители XXVII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 2022 год и регионального конкурса «Строительный Олимп - 2023». Традиционно в нескольких номинациях этих конкурсов побеждает воронежский Домостроительный комбинат – региональный лидер по вводу жилья*.

Во Всероссийском конкурсе по итогам деятельности за минувший год ДСК присуждено звание «Золотой фонд строительной отрасли» III степени и знак «Лидер строительного комплекса России». А генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев награжден специальным сертификатом «Лучший руководитель организации строительного комплекса России».

В ежегодном областном конкурсе «Строительный Олимп - 2023» ДСК также отмечен в целом ряде номинаций:

– «Наибольший вклад в экономику региона»,

– «Лучший реализованный проект. Объект социального назначения: школа на 400 мест в с. Садовое Аннинского района Воронежской области»,

– «Предприятие высокой культуры производства. Стройплощадка школы на 1 600 мест, г. Воронеж, ул. Домостроителей, 30а».

Кроме того, входящий в структуру комбината завод «СовТехДом» получил диплом в номинации «Эффективный бизнес».

Порядка 150 персональных наград получили сотрудники Домостроительного комбината. В том числе пять Почетных грамот и пять Благодарностей Министерства Строительства и ЖКХ, Почетную грамоту Министерства промышлености и торговли РФ и награду Российского союза строителей.

Часть этих поощрений зампредседателя Правительства области Константин Кузнецов в торжественной обстановке передал строителям в актовом зале ВГТУ. Награждения министерскими и региональными наградами продолжились позже в Правительстве Воронежской области.

Обращаясь к собравшимся в зале, Константин Кузнецов подчеркнул, что по итогам истекших семи месяцев строительная отрасль региона занимает стабильно высокую позицию. Это подтверждают и на федеральном уровне:

– Слаженная системная работа, которой мы добились, сплотила нас, объединила в мощный строительный кулак, который позволяет нам стратегически планировать на ближайшую пятилетку по всей строительной отрасли, – подчеркнул Константин Кузнецов.

В тот же день Почетные грамоты и Благодарности Воронежской областной Думы в парламентском центре передали представителям отрасли сенатор Российской Федерации Сергей Лукин и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

– Строительная отрасль по-прежнему остается одним из ключевых драйверов развития экономики и вносит существенный вклад в достижение экономического и технологического суверенитета страны, – отметил в приветственном слове Сергей Лукин. – Уверен, что благодаря пристальному вниманию Президента, системной и слаженной работе кабинета министров и российского парламента, усилиям строителей цели, обозначенные в национальных проектах, будут достигнуты, – подчеркнул сенатор.

– Главный залог успеха строительной отрасли и ее гордость – это люди, – подчеркнул Владимир Нетесов, обращаясь к собравшимся. – Именно благодаря вам и вашему ежедневному труду создаются комфортные условия для наших граждан, благоустраиваются города и сельские территории. Вы заботитесь о преемственности поколений, сохраняете самые лучшие традиции и создаете династии, работающие в строительной отрасли.

Ряд наград муниципального уровня был вручен днем ранее в Воронежской городской Думе и мэрии. В парламентском центре награды лучшим представителям отрасли лично вручал председатель гордумы Владимир Ходырев:

– Благодаря вашему труду в Воронеже каждый день происходят положительные изменения, – обратился в начале награждения к профессионалам строительной отрасли Владимир Ходырев. – Строятся детсады, школы, больницы, модернизируется коммунальная и дорожная инфраструктура, объекты для развития туризма.

Почетные грамоты и Благодарности администрации Воронежа в главном зале мэрии вручали первый заместитель главы города Юрий Тимофеев, а также и.о. заместителя главы администрации по градостроительству Дмитрий Гладких.

– Вы являетесь главными созидателями не только облика нашего любимого города, но и архитектуры всей страны в целом. Спасибо вам за эту работу! – обратился к собравшимся Юрий Тимофеев.

– Я очень рад, что сегодня в нашем зале не только опытные работники отрасли, но и молодые кадры! Это значит, что строительная отрасль живет и развивается, – отметил в ходе поздравлений Дмитрий Гладких.

Кроме того, десятки наград были переданы лауреатам в трудовом коллективе ДСК. Здесь по случаю профессионального праздника прошел торжественный концерт. Поздравить строителей прибыли сенатор Сергей Лукин, зампред регионального Правительства Константин Кузнецов и председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин. В своей поздравительной речи лидер общественного объединения строителей отметил:

– Судьба строителя никогда не была простой. Строители приходят на место, где ничего нет, а уходят, оставляя за собой дворцы, жилые дома, школы и детские сады. Каждый из вас может рассказать своим детям и внукам, что был причастен к строительству этих зданий. И это – самая главная гордость! Результат нашего труда ощутим, и это делает нашу профессию особо значимой! – подчеркнул Владимир Астанин.

В завершение речи председатель Союза строителей поблагодарил сотрудников ДСК за их благородный и созидательный труд, лежащий в основе экономики и социального развития региона и целой страны.

*По данным ЕРЗ ДСК занимает 1 место среди застройщиков Воронежской области по объему ввода жилья за 2022 год

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