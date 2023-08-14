Нововоронежская АЭС прошла в полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ

Фото из архива УИиОС НВ АЭС.

Проект Нововоронежской АЭС «Мы — за ЭКОпоколения» прошел в полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ, заняв первое место по итогам регионального этапа по Центральному Федеральному округу в номинации «Лидер социальных изменений» (категория «Бизнес»).

Проект реализован командой сотрудников Нововоронежской АЭС в единстве с Воронежским областным отделением «Всероссийского общества охраны природы» в рамках претворения ESG-повестки в Центрально-Черноземном регионе.

За основу взята положительная практика по развитию у учащихся и студентов навыков разработки и презентации эколого-социальных проектов направленности при методической и экспертной поддержке нововоронежских атомщиков и профессиональных экологов-общественников.

В ходе реализации проекта провели много экопросветительских мероприятий — акция «Уникальные водоемы России» при поддержке Общественного Совета Госкорпорации «Росатом», круглый стол «Жизнь в стиле ЭКО», заседание Президиума и Центрального совета «Всероссийского общества охраны природы» и др. А фильм, который снят по сюжету экологического проекта «Пруд-охладитель 5 блока Нововоронежской АЭС, его обитатели и экосостояние», востребован в ВУЗах и школах как инструмент для осуществления исследовательской деятельности с учетом современных требований.

«Проект «Мы — за «ЭКОпоколения» - прекрасный образец объединения усилий атомной отрасли и различных организаций, власти, неравнодушных людей в крайне важных сегодня вопросах развития практико-ориентированной системы подготовки кадров, в том числе совместно с учителями школ и преподавателями партнерских ВУЗов. Мы вместе идем к общей цели по воспитанию экологически ответственного поколения и сохранению окружающей среды», - сказала координатор по устойчивому развитию НВ АЭС, руководитель группы Учебно-тренировочного пункта НВ АЭС, председатель Воронежского областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» Ольга Романова.

В 2023 году Международная премия #МЫВМЕСТЕ, куда подано более 39 тыс. заявок из 89 регионов, проходит в третий раз. В каждом федеральном округе эксперты премии определили более 2 тысяч инициатив, которые прошли в полуфинал. Теперь региональным победителям, в том числе Нововоронежской АЭС, предстоит на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ защитить свои проекты перед экспертной комиссией. Лучших пригласят на церемонию награждения в Москву, участие в которой традиционно примет Президент РФ Владимир Путин.

«Нововоронежская АЭС, как социально ориентированное предприятие, уделяет особое внимание вопросам изменения «потребительского» мышления у населения для формирования экологической культуры и этики. Мы накопили большой опыт в этом направлении, реализуя много инициатив, направленных на работу с молодежью, от которой зависит будущее атомной отрасли и страны в целом. Наш сегодняшний долг — не просто обеспечить для них комфортную среду, а создать условия эффективной самореализации, замотивировать их стать нашими единомышленниками», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды, а инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС