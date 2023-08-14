Игорь Артамонов: Липецкий триатлон объединяет спортсменов со всей России

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Второй спортивный фестиваль «Липецкий триатлон «Зелёный остров», 113» прошел сегодня в областном центре. В Липецке собрались представители Вологодской, Воронежской, Московской, Тамбовской, Курской, Калининградской, Тверской, Саратовской, Тульской, Рязанской, Кировской, Брянской, Владимирской, Орловской, Новосибирской, Кемеровской, Ярославской, Ивановской областей, Республики Татарстан, Ставропольского края, Чувашской Республики. Всего на соревнования приехали спортсмены из 30 регионов и 67 городов Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Сегодня более 200 человек приняли участие в самой сложной дистанции Липецкого триатлона – «полужелезной». Они проплыли 1,9 км, проехали на велосипедах 90 км и пробежали 21,1 км. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в гонке триатлона в составе командной эстафеты «Л-48». Он проплыл 1,9 километра за 36 минут. Команда Игоря Артамонова преодолела три этапа за 4 часа, 56 минут, 20 секунд.

«Липецкий триатлон объединяет спортсменов со всей России. Отличная организация, дружеская атмосфера. Триатлон – один из самых сложных видов спорта. Он требует выносливости и силы, а работа в команде добавляет еще больше энтузиазма», – поделился впечатлениями после финиша Игорь Артамонов.

Трассы проходили по центральным улицам города, набор высоты на одном круге составлял 181 метр. После финиша все участники получили памятные медали с уникальным дизайном и футболки финишеров. Также в триатлоне на 113 километров сегодня участвовали спортсмены в индивидуальном зачете. Абсолютным победителем Липецкого триатлона среди мужчин стал Денис Васильев, он преодолел 113 километров за 3 часа, 59 минут, 59 секунд. Второе место у Ярошенко Николая, его время – 4:00:48. Бронзу завоевал Григорий Навротский. Его результат – 04:12:33.

Чемпионами в абсолютном зачете среди женщин стали: Мария Гостева (первое место, 4:36:44), Елизавета Жижина (второе место, 5:02:10), Екатерина Алексеева (третье место, 5:05:18).

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Среди команд места распределились следующим образом: золото у команды «TriKota», серебро досталось команде «ТриЧ», бронза у команды «Дружба».

Для зрителей масштабного спортивного события подготовили большую развлекательную программу. В стартовом городке на Зелёном острове разместились десятки спортивных площадок и зон активностей.

В 18:00 на острове пройдет второй фестиваль «Джаз на Зелёном острове». В 18:00 начнутся выступления лучших молодых джазовых коллективов страны. Группа REVO BAND предложит слушателем фанк-джаз. Мировые хиты и авторские композиции в технике а капелла и битбокс исполнит группа JUKEBOX TRIO. С 20:00 зрителей ждет кубинский джаз в исполнении Илианы Санчез и группы «Ритмы Гаваны». Zventa Sventana порадует слушателей фольклором, адаптированным для современного слушателя. А завершат вечер Александр Панайотов и группа EILENCRIG CREW.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Завтра любители спорта вновь соберутся на Зелёном острове. Участники Липецкого триатлона преодолеют спринт – это средний по сложности маршрут. Он включает 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега.