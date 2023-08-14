Последние новости Воронежа на 14 августа 2023 года: вентилятор едва не убил женщину, в гараже взорвался баллон

Сразу два ЧП случилось на Московском проспекте - сгорел гараж и техника чуть не покалечила женщину. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В гараже в Северном микрорайоне Воронежа взорвался газовый баллон. Инцидент произошел вечером 13 августа на Московском проспекте. По словам очевидцев, в гараже было несколько газовых емкостей, одна из них рванула. Из-за этого произошел пожар. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, вызов на пульт дежурного поступил в 18.20. Пожар ликвидировали в течение 15 минут. Никто не пострадал. Из-за чего сдетонировал газовый баллон, предстоит выяснить экспертам.

В Воронеже выкинутый из многоэтажки вентилятор едва не убил прохожую. 12 августа 36-летняя горожанка шла по тротуара, когда почувствовала обжигающую боль в правой руке, потом раздался грохот. Оглянувшись, она увидела на асфальте груду обломков техники. Оказалось, в миллиметрах от ее головы пролетел старый вентилятор и разбился об плитку. Инцидент произошел у дома №144в на улице Шишкова. Кто и зачем избавился от вентилятора таким угрожающим способом, теперь выясняет полиция. Как сообщили в региональном ГУ МВД, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался избиением воронежского подростка. Перегородивший проезд у дома мужчина разбил лицо 14-летнему юноше в ответ на просьбу освободить дорогу. Пострадавшего госпитализировали, а его мать написала заявление в полицию. Председатель центрального аппарата поручил руководителю управления по Воронежской области Кириллу Левиту забрать у полиции материалы проверки и доложить о принятых мерах.

Воронежский «Факел» проиграл на выезде «Зениту». Матч прошел 13 августа на стадионе «Газпром Арена». Хозяева открыли счет на 16-й минуте. Нападающий Иван Сергеев получил пас и пробил по пустым воротам. Второй гол «Зенит» отправил в ворота «Факела» уже в самом конце игры - в компенсированное время. Итог - 0:2. После четырех игр у воронежской команды по-прежнему нет очков. «Огнеопасные» остаются на последнем, 16-м месте. Впереди домашний матч с нижегородским «Пари НН» 20 августа. Игра начнется в 17.30.