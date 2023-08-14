В Воронеже собрать первоклашку в школу по минимуму обойдется в сумму от 20 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До нового учебного года всего две недели. И сейчас проблема № 1 для мам и пап - купить все необходимое к школе. И если родителям «бывалых» школяров проще - наверняка осталась часть канцтоваров, у кого-то и форма сгодится еще на годик, а собрать на учебу первоклашку - настоящее «потрясение» для семейного бюджета. Школьная экипировка вкупе с формой влетит в копеечку. «Комсомолка» прошлась по воронежским магазинам и узнала, во сколько в этом году обойдется собрать первоклашку в школу.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАНЕЦ И КАНЦТОВАРЫ

Самое главное – правильный портфель. Ортопедический ранец поможет сберечь осанку ребенку. Выбирайте легкий портфель, но с жесткой конструкцией. Спинка ранца должна иметь внутреннюю вставку и широкие лямки, чтобы правильно распределять нагрузку на спину ребенка. Отдайте предпочтение сумке со светоотражающими элементами, чтобы водители в темное время видели школьника на дороге. Хороший ранец стоит дорого - от 6000 руб, но можно найти и за 3500, и за 1500 руб.

Немного подорожали канцтовары. Поэтому используйте дисконтные карты, кооперируйтесь с друзьями, чтобы покупать ученические аксессуары большими партиями и получать скидку в магазинах. Стандартный наборканцтоваров обойдется в сумму около 2000 рублей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФОРМА И ОБУВЬ

Одежду для школы выбирайте из смесовой ткани, потому что стопроцентная синтетика хоть недорого стоит, но не «дышит» - ребенок будет потеть и часто простужаться, а ткань из стопроцентных натуральных волокон «садится» и протирается. За основу возьмите стиль «преппи». Разнообразьте форму трикотажными пиджаками, жилетами, кардиганами и сарафанами. Трикотаж более неформальный и приятный в носке, не сковывает движений, что важно для энергичной ребятни.

Выбирая обувь, отдавайте предпочтение кожаным моделям, на гибкой подошве, с жестким задником, со стелькой-супинатором, поддерживающим свод стопы, и обязательно с кожаными или тканевыми «внутренностями», чтобы нога «дышала». Хорошая кожаная обувь стоит недешево. Поэтому не стесняйтесь спросить у знакомых, у которых есть дети постарше, возможно, костюм и портфель своего выросшего ученика продадут вам по сходной цене, и на этом удастся сэкономить.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧТО ПОЧЕМ

Минимальный набор канцтоваров

Тетради в линейку, 12 листов, 5 шт по 5 руб, итого 25 руб.

Тетради в клетку, 12 листов, 5 штук по 5 руб, итого 25 руб.

Обложки для тетрадей, комплект 10 штук - 300 руб.

Пенал - 100 руб.

Набор ручек, 4 шт - 80 руб.

Набор простых карандашей - 60 руб.

Линейка - 30-40 руб.

Точилка - 50 руб.

Ластик - 10 руб.

Дневник - 50-150 руб.

Альбом для рисования, 12 листов - 80 руб.

Пластилин - 100-200 руб.

Цветные карандаши, 12 цветов - 130-250 руб.

Акварельные краски, 12 цветов - 130-300 руб.

Набор кисточек - 100-160 руб.

Цветная бумага, - 50 руб.

Клей - 70 руб.

Ножницы - 200-300 руб.

Набор обложек для учебников - 350 руб.

Папка-конверт (для труда или рисования) - 130 руб.

Итого: 2070 рублей.

Школьная форма

Для девочки

Жакет - 2500-4500 руб.

Жилет - 700-1500 руб.

Юбка - 1100-2000 руб.

Сарафан - 800-2500 руб.

Блузка - 700-2500 руб.

Рубашка - 500-1500 руб.

Брюки - 1200-2200 руб.

Туфли - 2000-4000 руб.

Гольфы - 150-350 руб.

Банты - 250 руб.

Для мальчика

Костюм-двойка - 3500-8500 руб.

Пиджак - 2000-4600 руб.

Жилет - 800-2000 руб.

Брюки - 1300-2500 руб.

Рубашка - 800-2000 руб.

Галстук - 250 руб.

Бабочка – 250-500 руб.

Ботинки - 2000-4500 руб.

Спортивная форма

Костюм - 2000-4500 руб.

Футболка - 150-350 руб.

Кроссовки - 2500-4000 руб.

Кеды - 1000-1600 руб.

Носки - 200-320 руб.

Итого, школьная «экипировка» первоклашки (по минимальным ценам):

Канцтовары - 2000 руб.

Ранец - от 3500 руб.

Форма - от 8000 руб.

Туфли - от 2000 руб.

Спортивный костюм - от 2000 руб.

Кроссовки - от 2500 руб.

Всего: от 20000 руб.