В Воронеже собрать первоклашку в школу по минимуму обойдется в сумму от 20 тыс рублей

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
До нового учебного года всего две недели. И сейчас проблема № 1 для мам и пап - купить все необходимое к школе. И если родителям «бывалых» школяров проще - наверняка осталась часть канцтоваров, у кого-то и форма сгодится еще на годик, а собрать на учебу первоклашку - настоящее «потрясение» для семейного бюджета. Школьная экипировка вкупе с формой влетит в копеечку. «Комсомолка» прошлась по воронежским магазинам и узнала, во сколько в этом году обойдется собрать первоклашку в школу.
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
РАНЕЦ И КАНЦТОВАРЫ
Самое главное – правильный портфель. Ортопедический ранец поможет сберечь осанку ребенку. Выбирайте легкий портфель, но с жесткой конструкцией. Спинка ранца должна иметь внутреннюю вставку и широкие лямки, чтобы правильно распределять нагрузку на спину ребенка. Отдайте предпочтение сумке со светоотражающими элементами, чтобы водители в темное время видели школьника на дороге. Хороший ранец стоит дорого - от 6000 руб, но можно найти и за 3500, и за 1500 руб.
Немного подорожали канцтовары. Поэтому используйте дисконтные карты, кооперируйтесь с друзьями, чтобы покупать ученические аксессуары большими партиями и получать скидку в магазинах. Стандартный наборканцтоваров обойдется в сумму около 2000 рублей.
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ФОРМА И ОБУВЬ
Одежду для школы выбирайте из смесовой ткани, потому что стопроцентная синтетика хоть недорого стоит, но не «дышит» - ребенок будет потеть и часто простужаться, а ткань из стопроцентных натуральных волокон «садится» и протирается. За основу возьмите стиль «преппи». Разнообразьте форму трикотажными пиджаками, жилетами, кардиганами и сарафанами. Трикотаж более неформальный и приятный в носке, не сковывает движений, что важно для энергичной ребятни.
Выбирая обувь, отдавайте предпочтение кожаным моделям, на гибкой подошве, с жестким задником, со стелькой-супинатором, поддерживающим свод стопы, и обязательно с кожаными или тканевыми «внутренностями», чтобы нога «дышала». Хорошая кожаная обувь стоит недешево. Поэтому не стесняйтесь спросить у знакомых, у которых есть дети постарше, возможно, костюм и портфель своего выросшего ученика продадут вам по сходной цене, и на этом удастся сэкономить.
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ЧТО ПОЧЕМ
Минимальный набор канцтоваров
Тетради в линейку, 12 листов, 5 шт по 5 руб, итого 25 руб.
Тетради в клетку, 12 листов, 5 штук по 5 руб, итого 25 руб.
Обложки для тетрадей, комплект 10 штук - 300 руб.
Пенал - 100 руб.
Набор ручек, 4 шт - 80 руб.
Набор простых карандашей - 60 руб.
Линейка - 30-40 руб.
Точилка - 50 руб.
Ластик - 10 руб.
Дневник - 50-150 руб.
Альбом для рисования, 12 листов - 80 руб.
Пластилин - 100-200 руб.
Цветные карандаши, 12 цветов - 130-250 руб.
Акварельные краски, 12 цветов - 130-300 руб.
Набор кисточек - 100-160 руб.
Цветная бумага, - 50 руб.
Клей - 70 руб.
Ножницы - 200-300 руб.
Набор обложек для учебников - 350 руб.
Папка-конверт (для труда или рисования) - 130 руб.
Итого: 2070 рублей.
Школьная форма
Для девочки
Жакет - 2500-4500 руб.
Жилет - 700-1500 руб.
Юбка - 1100-2000 руб.
Сарафан - 800-2500 руб.
Блузка - 700-2500 руб.
Рубашка - 500-1500 руб.
Брюки - 1200-2200 руб.
Туфли - 2000-4000 руб.
Гольфы - 150-350 руб.
Банты - 250 руб.
Для мальчика
Костюм-двойка - 3500-8500 руб.
Пиджак - 2000-4600 руб.
Жилет - 800-2000 руб.
Брюки - 1300-2500 руб.
Рубашка - 800-2000 руб.
Галстук - 250 руб.
Бабочка – 250-500 руб.
Ботинки - 2000-4500 руб.
Спортивная форма
Костюм - 2000-4500 руб.
Футболка - 150-350 руб.
Кроссовки - 2500-4000 руб.
Кеды - 1000-1600 руб.
Носки - 200-320 руб.
Итого, школьная «экипировка» первоклашки (по минимальным ценам):
Канцтовары - 2000 руб.
Ранец - от 3500 руб.
Форма - от 8000 руб.
Туфли - от 2000 руб.
Спортивный костюм - от 2000 руб.
Кроссовки - от 2500 руб.
Всего: от 20000 руб.