Воронежцы попросили депутата Олега Черкасова помочь с благоустройством дворов

фото: Воронежская городская Дума

Зампред городской Думы Олег Черкасов встретился с воронежцами на личном приеме граждан. Он прошел в региональной общественной приемной председателя политической партии «Единая Россия». Об этом сообщили в думской пресс-службе 14 августа.

НУЖНА СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Парламентарий пообщался с одной из своих избирательниц, которая проживает на левом берегу. Женщина рассказала, что представляет интересы жителей домов № 121, 122 и 123 на Ленинском проспекте. Первым делом она передала Олегу Черкасову благодарность за то, как сейчас выглядит сквер «У озера» (остановка Минская), за содействие в вопросе обустройства зеленой зоны.

фото: Воронежская городская Дума

Напомним, до масштабной реконструкции это популярное общественное пространство местные жители называли «Лебединым озером» из-за обитающей там пары птиц. Со временем оно пришло в запустение. Граждане не раз обращались с просьбой навести порядок и в мэрию, и городскую Думу. Их услышали, вопрос решился положительно и озеро преобразилось, стало визитной карточкой района.

Олег Николаевич и дальше продолжил помогать своим избирателям на Ленинском проспекте. Он посодействовал в решении вопроса с ремонтом дороги вдоль домов № 121, 122, 123 и прилегающей территории возле озера.

На этот раз местная жительница попросила помочь с благоустройством дворовой территории и установить здесь спортивную площадку. Депутат пообещал решить и этот вопрос.

НАДО ОФОРМИТЬ ЗЕМЛЮ

Об обновлении дворовой территории попросила Олега Черкасова и жительница дома №1 по улице Минская. Наталья Николаевна изложила проблему. Оказалось, состояние совместной дворовой территории трех домов - ул. Минская 1, ул. Переверткина,2 и Минская, 1а - плачевное. Здесь давно необходимо провести обновление. Но, как выяснилось, земля на придомовой территории не оформлена.

фото: Воронежская городская Дума

Олег Черкасов предложил пойти в решении вопроса последовательно. Для начала оформить землю. И как только документы будут в порядке, начать благоустройство.

- Мы поможем оформить придомовую территорию, и на следующий год будем формировать заявки на благоустройство по наказам избирателей, - подытожил заместитель председателя городской Думы.