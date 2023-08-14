Александр Гусев поручил расширить работу воронежских соцкоординаторов по помощи семьям бойцов СВО

фото: Правительство Воронежской области

Решаемая задача – оперативно выявить потребности и оказать помощь семьям участников спецоперации на Донбассе и тем, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сегодня в Воронежской области этим занимаются так называемые социальные координаторы. Будущих специалистов готовят как в теории, так и на практике. Теперь люди такой профессии появятся и в соцучреждениях региона. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев на еженедельном совещании 14 августа, передает в телеграм-канале облправительство.

- Мы приняли решение и дополнительно ввели в наши социальные учреждения штатные единицы, чтобы сейчас оперативно организовать в рамках взаимодействия с фондом «Защитники Отечества» работу, связанную с помощью семьям участников СВО, - отметил он.

Глава региона пояснил: не исключено, что работа Фонда будет совершенствоваться. Поэтому соцкоординаторы могут быть задействованы для задач, связанных с расширением помощи семьям, находящим в трудных жизненных ситуациях.

В связи с этим губернатор поручил руководителю департамента соцзащиты Ольге Сергеевой подумать об этом.

- Надо сделать прогноз, когда и сколько мы наших коллег сможем переключать с той работы, под которую выделялись штатные единицы, на новые задачи, - заключил Александр Гусев.