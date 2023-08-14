Воронежский губернатор: «В 2024 году увеличим финансирование ремонта сельских дорог»

фото: Правительство Воронежской области

В Воронежской области на ремонт сельских дорог в 2024 году выделят порядка 4 млрд рублей. Увеличить сумму поручил губернатор Александр Гусев на еженедельном планерном совещании 14 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал облправительства.

На совещании среди прочих вопросов обсуждался ремонт дорог в текущем году и планы на будущий. Александр Гусев ранее не раз отмечал, что именно современная дорожно-транспортная инфраструктура – это один из драйверов экономического роста региона и важный показатель качества жизни населения.

Губернатор напомнил, что в Воронежской области продолжает реализовываться программа по ремонту сельских дорог.

- Мы запланировали в начале [этого] года на уровне почти 3 миллиарда рублей и [потом] добавили еще 1 миллиард при корректировке бюджета. Давайте такое решение примем и на 2024 год: будем изначально планировать увеличенную сумму в районе 4 миллиардов, чтобы можно было коллегам эти средства уже сейчас посмотреть, как применить, - подытожил глава региона.