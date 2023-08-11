Воронежский микрорайон «Процессор» преображается к открытию школы №107

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Два года назад в Воронеже на улице Остужева в рамках реализации национального проекта «Образование» началось строительство общеобразовательной школы на 1500 мест., которая так необходима для жителей микрорайона «Процессор».

Сегодня школа практически готова к сдаче в эксплуатацию. На объекте рабочие завершают сборку мебели, параллельно в помещениях проводят уборку, на пришкольной территории укладывают асфальт, устанавливают светильники, малые архитектурные формы, проводят озеленение территории. По периметру монтируют ограждение, оборудуют отапливаемые уличные раздевалки и пункт охраны.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасности детей в школе установлены пропускные турникеты при входе, смонтированы системы видеонаблюдения и пожаротушения.

Директор школы Надежда Савицкая рассказала, что местные жители подали уже больше тысячи заявок на обучение детей. В связи с этим администрация учебного заведения планирует сформировать семь первых классов.

- В этом году мы не набираем выпускников, но у нас уже точно будет 10 класс. Наша школа необычная и между собой мы называем ее «Ласточка», поскольку сверху здание по форме напоминает эту птицу. Кстати, в оформлении дизайнеры использовали и этот элемент в том числе, – рассказала Надежда Савицкая.

Напомним, здание новой школы будет представлять собой отдельные блоки – для начальных классов, среднего звена, а также для дополнительного образования и помещения общешкольного назначения. В проекте кроме учебных классов также предусмотрена современная столовая, несколько спортзалов, лаборатории для уроков химии, физики и биологии, студии робототехники, звукозаписи, типографии, изостудии, учебных театров.

А пока, по словам директора школы, педагогический коллектив работает над разработкой интересных учебных программ с привлечением в процесс родителей.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

РЕКОНСТРУКЦИЮ УЛИЦЫ УРИЦКОГО ЗАВЕРШАТ К 1 СЕНТЯБРЯ

Возведение школы дало импульс и для развития другой инфраструктуры района. По решению мэра Воронежа Вадима Кстенина, в прошлом году на улице Урицкого начали реконструировать дорогу с ее расширением до четырех полос. На сегодня работы практически завершены, нанесена разметка, установлены опоры уличного освещения, рабочие приводят в порядок прилегающую территорию и оборудуют заездные карманы.

Мэр также держит на личном контроле строительство двухполосной дороги между улицами Урывского и Минской. Здесь уже уложили нижний слой асфальта на примыкании к улице Минской, оборудовали ливневую канализацию, установили бортовой камень, переустроили коммуникации. На соседних участках подрядчик трудился над обустройством дорожной одежды и сетей канализации.

По словам начальника производственного отдела муниципального учреждения «ГДДХи Б» - представителя заказчика Александра Воронкина, на улице оборудуют четыре площадки для автобусных остановок, готовят к установке опоры освещения. Новая дорога позволит местным жителям проезжать к школе и сократит путь от микрорайона.

Вадим Кстенин распорядился, чтобы дорогу сдали ко дню открытия школы – 1 сентября. Чтобы успеть в срок, подрядчик увеличил количество работающих дорожников и техники.

РАЗРАБОТАЮТ МАРШРУТ ПОДВОЗА ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ

Директор новой школы Надежда Савицкая сообщила, что родители переживают по поводу транспортной доступности учреждения. Ведь в нем будут учиться не только дети из микрорайона «Процессор», но и жители домов микрорайона «Электроника» по улице Минской.

В связи с продолжающимися работами по строительству Остужевской развязки схемы дорожного движения постоянно меняются. Поэтому Вадим Кстенин поручил дорожникам разработать временные варианты проезда. По указанию мэра будет проработан и маршрут подвоза детей в школу.

– Как только школа получит лицензию, мы начнем процесс приема документов от родителей, параллельно с этим будет выявлена и потребность в подвозе, а также спланирован его график, – подчеркнула директор школы №107 Надежда Савицкая.