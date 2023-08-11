Губернатор: «Общий рост зарплат воронежских бюджетников в этом году повысится до 15%»

Фото - Правительство Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал о планах по повышению зарплат сотрудникам бюджетной сферы по итогам 2023 года. В совокупности они вырастут на 15%. Эту задачу он обозначил на совещании в Рамонском районе во время своей рабочей поездки. Об этом рассказали в облправительстве 11 августа.

Повышения зарплаты бюджетникам уже составило 12% за год. Таким образом, следующее увеличение ожидается в районе 3%.

Глава региона отметил, что большинство жителей Воронежской области трудятся на предприятиях негосударственной формы собственности.

- Мы с руководителями этих предприятий хотим договориться, что рост зарплаты в этом году должен быть не меньше 15%, такой рубеж поставили. Это выше, чем ожидаемая инфляция по году. Поэтому будем продолжать работать с руководителями и просить, чтобы они такие действия предпринимали, - пояснил Александр Гусев.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

И добавил, что в бюджетном секторе тоже должно быть увеличение не менее 15%.

- С 1 октября примем решение об увеличении на 3% или больше, если поймем, что средняя зарплата по области вырастет больше, чем на 15%. То есть бюджетники должны расти вместе со средней заработной платой в экономике, - подчеркнул глава области.

На совещании обсудили и социально-экономическое развитие Рамонского района. Губернатор обратил внимание на развитие социальной инфраструктуры, а также активное строительство и ремонт дорог.

Как доложил руководитель департамента экономического развития Данил Кустов, в муниципальном районе наблюдается приток населения. Ежегодно свыше тысячи человек переезжает сюда на постоянное место жительства. В связи с этим доля трудоспособного населения растет.

Александр Гусев напомнил главе Рамонского района Роману Бересневу на то, что в районе активно ведется жилищное строительство. В связи с этом необходимо уделять внимание инженерным сетям, чтобы было меньше аварий.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Затем губернатор провел личный прием граждан. Так, Александр Гусев пообещал приобрести многофункциональную станцию-тренажер 17-летнему паралимпийцу, который тренируется в реабилитационном центре «Парус Надежды» игре в бочча.

Кроме того, глава региона помог решить вопрос с ремонтом дороги «Обход Воронежа – Большая Верейка – Ломово». И выделил деньги на оплату обучения в вузе, где не предусмотрен бюджет, дочери участника СВО.

Ну и напоследок Александр Гусев посетил дворцовый комплекс Ольденбургских, оценил ход строительства одноэтажного служебного здания на его территории. Здесь планируют проводить занятия для детей и открыть сувенирный магазин. Рабочие сейчас ведут ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования фасадов, интерьеров, крыши и инженерных коммуникаций здания. Губернатор поручил закончить работы в начале 2024 года. После состоялось заседание попечительского совета АУК ВО «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских».

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В рамках визита в районе прошло и совещание с главами всех районов Воронежской области, на котором обсудили ходе текущей уборочной кампании. Напомним, ранее стало известно, что аграрии региона собрали уже 3 млн тонн зерна.