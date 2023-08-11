«Нужно, чтобы в обществе строителей не демонизировали, а смотрели на них как на локомотив экономики»

Владимир Астанин. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

– Владимир Иванович, 13 августа в России отмечают День строителя. В чем отличие нынешнего праздника от предыдущих?

– Мы живем во времена, которые очень сильно отличаются от прошлого. Это наложило отпечаток и на наш праздник. Он был более торжественным, но в то же время более сдержанным. У нас много отличившихся людей. Естественно, мы подвели итоги, вручили награды. Русскому человеку одного рубля недостаточно, необходимо еще и признание. Поговорили на празднике и о нашей помощи Донбассу. В общем, формат получился патриотическим.

– Что сегодня представляет собой Союз строителей Воронежской области?

– В первую очередь, это объединение работодателей. Сегодня кадры – главная проблема строительства и других отраслей экономики. Но подготовка специалистов, решение проблем с обеспечением компаний необходимыми человеческими ресурсами – далеко не единственная функция Союза.

Безусловно, это еще и отстаивание интересов строительного сообщества на всех уровнях власти, местного самоуправления, наведение более серьезных и гибких коммуникаций между самими строителями. Несмотря на разобщенность бизнеса как такового, есть масса вопросов, где представителям различных структур есть резон собраться вместе и обсудить проблему, выработать совместное решение.

Наша задача – эти рождающиеся предложения доводить до адресатов, сделать так, чтобы они не оседали в ящике стола, а выполнялись. Важно работать и над отношением общественности. Хочется, чтобы строителей не демонизировали. А смотрели на них как на локомотив экономики.

– Изменилась ли конфигурация Союза за последнее время?

– Состав достаточно стабилен. Это 100 крупнейших и средних компаний. Все они давно на рынке, имеют серьезную репутацию. Но тенденции постепенно меняются. Сегодня в наше объединение вступают смежные предприятия, которые находятся в партнерских отношениях со строителями. Это еще один связующий мостик разных сфер.

– С какими показателями подошли воронежские строители к своему профессиональному празднику?

– Тенденции хорошо видны, если смотреть на них в пятилетнем разрезе. Предыдущая пятилетка свидетельствует о росте объемов строительства. 2022 год был рекордным по возведению жилья за весь период, в том числе и советский. 1 млн 922 тысячи квадратных метров! Большая часть – многоквартирные дома, около 40% малоэтажное жилье, громадное количество социальных объектов. Практически все построено воронежскими компаниями.

Это говорит о самодостаточности строительного комплекса, который может возводить любые объекты без помощи извне.

– Есть ли строительные организации, свернувшие свою деятельность в связи с последними событиями?

– Мы очень опасались этого год назад, когда из-за санкций произошел резкий скачок цен, процентных ставок по кредитам. Но строительные организации сумели адаптироваться, хотя не без потерь – где-то пришлось оптимизировать численность сотрудников компаний. В целом, воронежский строительный комплекс сохранился и своей мощности не потерял.

– Продолжим о наболевшем. Введение санкций спровоцировало резкий рост стоимости строительных материалов, нарушение логистики доставок… Как строительный сектор справляется с этим?

– Приведу один пример. Когда редактировали условия нашего конкурса «Строительный Олимп», то поступило предложение переименовать номинацию «Инновации» в «Инновации и импортозамещение». Тема очень актуальная. И вот компания «Спецстройинжиниринг», которая занимается строительством объектов газоснабжения, продемонстрировала полный переход на отечественное оборудование и комплектующие. За год они смогли уйти полностью от импортной продукции и найти ей замену внутри страны! Причем поначалу персонал сопротивлялся, но сейчас все понимают, что сделали правильно.

В целом, за период после введения санкций, все уже освоили параллельный импорт, нашли замену оборудованию, в том числе и высокотехнологичному. Где-то перешли на Азию, где-то отработали схемы поставок из Европы. На сегодняшний день уже нет ажиотажа. Все поняли, что ситуация надолго.

– Ощущают ли строители нехватку рабочей силы в связи с мобилизацией?

– Ощущается в целом нехватка рабочей силы, независимо от мобилизации или других процессов. Хотя, конечно, в ряде случаев на линию соприкосновения ушли очень хорошие кадры, нужные на предприятиях. Но отношение руководителей к этому абсолютно адекватное. Все отслеживают, как там у ребят на передовой дела. Есть, к сожалению, и потери, и раненые среди наших работников… Все компании оказывают помощь и поддержку бойцам. За ними зарезервированы их рабочие места. И после завершения СВО, мы надеемся, они вернутся обратно.

Нехватка специалистов чувствуется не столько из-за спецоперации, а потому, что перед строительным комплексом стоят очень серьезные задачи. Объемы жилищного строительства и объектов социального назначения растут. Требуется все больше персонала – как среди рабочих, так и среди инженерно-технического персонала.

– Во время совещания под председательством министра строительства Ирека Файзуллина в правительстве Воронежской области вы подняли вопрос размещения школ и детских садов в границах комплексного развития территорий. В чем проблема и каковы пути ее решения?

– Комплексное развитие территорий – сегодня основное направление застройки городов. Оно позволяет сочетать инициативу инвесторов с формами господдержки. И, конечно, Воронеж в этом плане является огромным полем для реализации подобных инвестиционных проектов. В городе большое количество «депрессивных» территорий. Они застроены послевоенными домами, которые сейчас являются уже ветхими или аварийными.

Интерес к ним со стороны застройщиков велик, эти участки находятся неподалеку от магистралей. От них удобно добираться в центр города. Но когда инвесторы заходят на территорию, то возникает вопрос обеспеченности строящихся микрорайонов местами в школах и детских садах.

Мы столкнулись с тем, что сами участки не настолько велики, чтобы на них можно было вместить образовательные учреждения. Пытаемся решить вопрос с местами в прилегающих школах и детсадах. И здесь возникают еще две проблемы. Первая - доступность. Свод правил 42 говорит, что школа должна быть в пределах 500 метров. Зачастую это невозможно. В результате мы наталкиваемся на отказы в согласовании градостроительной документации, в первую очередь, проектов планировки территорий.

Раньше действовала более либеральная норма. В отдельных случаях она допускала транспортную доступность: чтобы можно было добраться до школы за определенное время. Потом этот пункт исчез. Мы обратились к министру с просьбой вернуть его хотя бы для районов реконструкции жилой застройки.

Вторая проблема – расширение существующих образовательных учреждений. Ни для кого не секрет, что школы в старых районах города разительно отличаются от школ XXI века, которые, наоборот, находятся на окраинах. Можно было бы совместить интересы государства и бизнеса: расширить эти учреждения за счет пристроек. Но санитарные нормы требуют, чтобы на каждого ученика приходилась определенная площадь земельного участка. Соответственно, если мы увеличиваем количество учеников, то сразу выпадаем из этого норматива.

Так что готовим обращение, чтобы в условиях реконструкции сделать это правило не таким жестким. Например, можно обустраивать спортивные объекты в зоне пешей доступности от самого здания школы.

– Сейчас идут интенсивные строительные работы на новых территориях РФ. Как это отразилось на объемах строительства в нашем регионе? И главный вопрос, волнующий жителей Воронежа и области – вероятен ли в перспективе дефицит нового жилья?

– Несмотря на то, что достаточно большие силы задействованы в Луганской народной республике - только в этом году идет активный ремонт более 50 объектов - в Воронежской области все задачи выполнены, намеченные проекты реализуются.

Проблем с нехваткой жилья нет и не будет. Даже наоборот – существуют трудности с покупательной способностью. У людей просто не хватает средств, чтобы приобрести квартиру.

Интерес огромный, но он не превращается в реальную покупку. Жилищный рынок не любит резких изменений и потрясений. Нам необходима стабильность.

Нужно побеждать в спецоперации, устанавливать мир. И тогда все будет хорошо.