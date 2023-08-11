Александр Гусев во время личного приема пообещал приобрести для воронежского паралимпийца станцию-тренажер

Фото - Правительство воронежской области

Сегодня, 11 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Рамони провел личный прием граждан. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

На встречу с главой региона пришла местная жительница - фельдшер Наталья Владимировна. Она рассказала о своем 17-летнем сыне Кирилле. Юношу в прошлом году зачислили в спортшколу паралимпийского резерва.

Самостоятельно Кирилл, к сожалению, не ходит. Он передвигается с помощью ходунков, перенес три операции на ногах. Парнишка дважды в неделю посещает реабилитационный центр «Парус Надежды», где седьмой год тренируется игре в бочча (на точность и меткость бросков небольших мячей).

Мама рассказала губернатору, что Кирилл показывает отличные результаты, участвует в профессиональных соревнованиях. И юноше уже даже присвоили первый спортивный разряд.

Глава региона не отказал в просьбе.

- Пообещал приобрести для Кирилла многофункциональную станцию-тренажер. Уверен, это поможет ему тренироваться, и он улучшит свои результаты, - подытожил Александр Гусев.