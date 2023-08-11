Имеющие судимость воронежцы могут заключить контракт с Минобороны

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Жители Воронежской области, имеющие судимость, имеют право заключить контракт с Министерством обороны РФ. Освобождению от уголовной ответственности подлежат те, кто призваны на военную службу в рамках мобилизации или в военное время, а также те, кто подписал контракт на военную службу в ВС РФ. Это говорится в федеральном законе «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО».

Правом могут воспользоваться следующие категории лиц:

1) лица, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, за исключением преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2, ч. 1 и 2 ст. 220, ч. 1 ст. 221 и ст. 280 УК РФ до дня вступления в силу ФЗ, в отношении которых осуществляется предварительное расследование;

2) лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время, совершившие преступления, в отношении которых осуществляется предварительное расследование;

3) лица, имеющие судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренных п. «а» ч. 3, п «б» ч. 4, ч. 5 ст. 131, п. «а» ч. 3, п «б» ч. 4, ч. 5 ст. 132, ч. 3-6 ст. 134, ч. 3-5 ст. 135 УК РФ, либо преступлений, предусмотренных ст. 205-205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276 - 280, 281 - 281.3, 282.1 - 282.3, 360, 361 УК РФ, приговоры, по делам которых вступили в законную силу до дня вступления в силу ФЗ, в том числе лица, отбывшие наказание или вышедшие по УДО.

Освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением госнаграды либо в связи с увольнением со службы по достижении предельного возраста пребывания на ней, по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации, отменой военного положения и (или) истечением военного времени.

Закон распространяется также на лиц, в отношении которых уголовное преследование осуществлялось в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 30 сентября 2022 года.