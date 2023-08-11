Выходные в Воронеже: казачий фестиваль, патриотический концерт и посадка секвой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ

11-12 августа в Подгоренском районе пройдет XI Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье братство».

В первый день фестиваля в Подгоренском Доме культуры в 18.00 состоится концерт казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь» (Ставрополь). Во второй день на подгоренской земле соберутся казачьи коллективы из Воронежской, Ростовской, Белгородской областей и других регионов России. Ансамбли выступят в сельских поселениях Подгоренского района, а затем примут участие в гала-концерте, который начнется в 17.00 на сцене парка культуры и отдыха «Мелодия» в поселке Подгоренский.

На территории парка с 15.00 развернутся выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Казачий привоз» и тематические подворья, которые познакомят с казачьим бытом - кухней, традициями и ремеслами – «Казачий хутор» и «Казачьи потехи». Завершит фестиваль выступление фолк-группы «Партизан FM» (Москва). 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

12 августа в Воронеже состоится концерт группы «НАШИ» в рамках тура «Своих не бросаем», который проходит по 24 городам России.

Песни коллектива «НАШИ», лидером которого является ведущий Первого канала Руслан Осташко, исполнялись на ТВ, на Дне города в Луганске, на открытии восстановленного легендарного мемориала «Саур-Могила» на Донбассе. Группа известна прежде всего такими композициями, как «Работайте, братья!», «Дети войны», которые завоевали широкую популярность у слушателей.

В течение концерта Руслан Осташко активно общается с публикой. После концерта зрители могут сделать фото с артистами и получить автографы.

Концерт пройдет в 19.00 в Зеленом театре, концерт бесплатный, вход по регистрации, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА

12 августа, в годовщину смерти известного натуралиста и корреспондента "Комсомолки" Василия Пескова с Воронежском заповеднике состоится традиционное мероприятие – День памяти журналиста и фотографа. Программа пройдет на территории Центральной усадьбы.

С 9.45 гостей ждет экскурсия по музею Василия Пескова. В программе конференции вступительное слово директора Воронежского государственного заповедника, доклады о жизни Василия Пескова и его творчестве, воспоминания друзей и учеников, а также документальный фильм о поездке журналиста на Камчатку.

КОНЦЕРТЫ В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

11, 12 и 13 августа в дворцовом комплексе Ольденбургских запланирована концертная программа «Музыкальные жемчужины»."Куранда квартет" (Ксения Ролдугина - скрипка, Геннадий Куранла - скрипка, Алла Анищева - альт, Дарья Прокопова - виолончель) сыграют программу из шедевров мировой музыки для струнного квартета - самые узнаваемые и любимые миниатюры русских и зарубежных композиторов. Место проведения: веранда дворца (при неблагоприятных погодных условиях - первый этаж Дворца). Вход на концерт свободный. Начало в 14.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВСТРЕЧА С БЛОГЕРОМ-ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ

12 августа в Шатре парка Нелжа.Ру состоится встреча с известным путешественником Сашей Холодным. Тревел-блогер, знаменитый проектом «На «Буханке» вокруг света!», приедет в наши края в рамках своей акции «Высаживание гигантских секвой в России». Холодный распространяет по стране саженцы, выращенные из семян самого большого в мире дерева - Генерала Шермана. Возраст этих деревьев может достигать нескольких тысяч лет, а высота - превышать сотню метров. И в Нелже в 13.00 высадят 15 гигантских секвой. А в 14.30 блогер расскажет об африканском этапе кругосветки на «Буханке». Вход свободный. 12+

КИНО В ПАРКЕ

Снова уличная развлекательная программа пройдет в парке «Орленок» в этот уик-энд. 11 августа с 17.00 до 19.00 запланирован концерт коллективов народного творчества.

12 августа с 11.00 до 20. 00 - выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». В 15.00 начнутся мастер-классы: "Сборка модели самолета"(Полотно Павел) и "Изготовление ободка из цветов и лент" (Зуева Ирина) - участие в мастер-классах бесплатное.

С 18.00 до 21.00 в парке у фонтана пройдет танцевальная вечеринка, вход свободный. В 20.00 в рамках проекта «Летний ретрокинозал» на площадке за мостом под открытым небом покажут фильм "Пятнадцатилетний капитан", снятый в 1945-м году режиссером Василием Журавлевым по одноименному роману Жюля Верна. Вход свободный. 0+

13 августа в 10.00 пройдет открытая тренировка в рамках проекта "Зарядка вне погоды". С 11.00 до 20.00 - выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». С 15.00 начнутся мастер-классы "Закладка для книги из лент" (Зазулина Надежда/ Серегина Нина) и "Часы с секретом" (Кузьминова Анастасия). А с 16.00 до 20.00 пройдет открытое занятие по историческому фехтованию.

В ПАРКЕ "ДЕЛЬФИН"

12 августа в честь празднования Дня физкультурника Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Воронежской области проведут мастер-класс на свежем воздухе. В программе: показательное выступление спортсменов региона и тренировка с живописным видом на закат. Начало в 17.45.

13 августа в парке "Дельфин" пройдут танцевальные мастер-классы на пирсе: в 12.00 Dancehall, ограничений нет ни по возрасту, ни по уровню. Движения-степы с Ямайки, которые раскачают и тело, и настроение. А в 13.00 - Jazz Funk (12+) - легкие женственные движения под известную поп-музыку.

А в 13.00 в амфитеатре парка пройдет OPEN MAT на свежем воздухе, простыми словами - соревнования по джиу-джитсу. 5 схваток в Gi, 5 схваток в No-Gi.

В 16.00 в амфитеатре парка покажут "Гусли-сказки". В программе: озорные русские сказки бабушки Корольковой "Почему петух нарядный", "Коза-Стрекоза", а также игры, песни, потешки. Музыкальный семейный спектакль под живые гусли исполняет дуэт сказочницы Надежды и гусляра Полины.

Повествование плотно переплетено интерактивным общением со зрителями, народными играми и танцами, веселыми концертами.

ПАТРИОТИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЦИРКЕ

В цирке шоу «Вместе целая страна» - на манеже разворачивается праздник, объединяющий традиции и культуры разных народов нашей страны. Проект поднимает важные темы: малой родины, деревни, детства, всего самого важного, что близко каждому человеку, спектакль о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины. О том, что природа нашей страны наполнена удивительными красками и звуками. Передать особенности русского духа удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов.

В представлении принимают участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики, клоуны. В программе - эквилибр на свободной проволоке, эквилибр на першах, джигитовка на лошадях под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кроме лошадей из четвероногих артистов на манеже свое мастерство покажут королевские пудели Надежды Чебота, хорьки Андрея Аверюшкина, пони, обезьянки, дикобраз, удавы дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева.

12 августа в 17.00, 13 августа в 13.00, 0+