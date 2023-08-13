Воронежский «Факел» проиграл на выезде «Зениту» из Санкт-Петербурга

«Факел» отчаянно боролся, но очки у чемпиона России отобрать не смог. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый тайм в Санкт-Петербурге лишь чудом не завершился для «Факела» разгромом. Неудивительно – чемпионы России после домашнего поражения от московского «Динамо» на матч с воронежской командой настроились как следует.

Счет хозяева поля открыли уже на 16 минуте – дальний пас, сброс головой от Марио Фернандеса Кассьерре, и колумбийский нападающий выкатывает Ивану Сергееву мяч уже на практически пустые ворота – 1:0. Потом творил чудеса реакции вратарь «Факела» Виталий Гудиев. При выходе один на один Сергеева он не дал Ивану оформить дубль, помешал Клаудиньо отличиться. А ведь был еще и незасчитанный гол Кассьерры на 29 минуте, но там был явный офсайд.

Половина второго тайма было больше нарушений правил, чем футбола. Потом был опасный штрафной «Факела», и Сергей Божин ударил головой в штангу, но все равно судья зафиксировал офсайд. А в самом финале матча навал воронежцев привел к еще одному опасному моменту. Судья пошел смотреть видео, так как после удара Андрея Менделя мяч попал в руку защитника «Зенита» в штрафной. Но оказалось, что перед этим Максим Максимов нарушил правила. В итоге команды едва не сошлись стенка на стенку. Ну а в самом конце расстроенные игроки «Факела» пропустили контратаку «Зенита». Алексей Сутормин отдал пас на Мантуана и бразилец во второй раз огорчил Гудиева – 0:2. Оба футболиста, сотворившие этот гол, вышли на замену.

После четырех игр у «Факела» по-прежнему нет очков, команда, естественно, осталась на последнем, 16-м месте. Впереди домашний матч с нижегородским «Пари НН» 20 августа в Воронеже. Игра начнется в 17.30.