Александр Гусев: «К 2030 году спортом будут заниматься более 70 процентов жителей Воронежской области»

Александр Гусев и Олег Матыцин подписали важное для развития воронежского спорта соглашение. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В субботу, 12 августа, министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Воронежской области Александр Гусев посетили в Воронеже мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дню физкультурника и 100-летию образования Минспорта РФ.

Олег Матыцин и Александр Гусев побывали на дамбе Чернавского моста. Там в честь праздника проводили спортивный фестиваль по многоборью «Готов к труду и обороне», соревнования по настольному теннису и по баскетболу, а также чемпионат области по гребле на лодках «Драконах». Олег Матыцин дал небольшой мастер-класс и сыграл в настольный теннис с юной воронежской спортсменкой. Он, кстати, является мастером спорта по этой игре.

Олег Матыцин дал мастер-класс по настольному теннису. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В День физкультурника на воронежском водохранилище прошли гонки лодок-«драконов». Фото: с портала правительства Воронежской области.

В финале празднования прошла церемонией награждения победителей и призеров. Участников соревнований поздравили Олег Матыцин, Александр Гусев и депутат Государственной Думы Игорь Кастюкевич. Они вручили командам медали, знаки отличия и кубки.

Игорь Кастюкевич, Олег Матыцин, Александр Гусев и руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Дмитрий Соболев на дамбе Чернавского моста. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В тот же день Олег Матыцин и Александр Гусев посетили учебно-спортивный корпус Воронежской государственной академии спорта (ВГАС). Они встретились с абитуриентами (кстати, на первый курс в 2023 году их зачислили более 200).

- Хочу поздравить вас с Днем физкультурника. Пожелать вам здоровья, сил и поблагодарить за ваш труд, потому что от вас, людей, которые работают в сфере высшего образования, зависит будущее нашей страны, будущее спорта, — обратился к преподавателям и абитуриентам ВГАС Олег Матыцин.

Губернатор Александр Гусев в своем поздравлении отметил роль тренеров, которые воспитывают чемпионов:

— Можно сказать, что чемпионами не рождаются, чемпионами даже не становятся, чемпионов воспитывают. И вы именно те люди, которые этим занимаются, мы гордимся вашей работой, теми результатами и успехами, которые есть у воронежского спорта. Во многом они зарождаются здесь, в здании Воронежской государственной академии спорта.

Затем министр спорта вручил ведомственные награды, а губернатор - награды Правительства Воронежской области.

В тот же день состоялась двухсторонняя встреча Олега Матыцина и Александра Гусева. Они обсудили развитие спорта и спортивной инфраструктуры в Воронежской области. Итогом встречи стало подписание соглашения между Министерством спорта РФ и Правительством Воронежской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

- Вижу, что в Воронеже очень много делается и для создания спортивной инфраструктуры, для доступности занятий спортом всех категорий. Внимание уделяется подготовке кадров. Мы сейчас находимся в ВГАС, и я очень рад, что уже традиционно сложилось партнерство академии и регионального правительства. Надеюсь, что проекты, которые есть сейчас по развитию инфраструктуры, по проведению соревнований в Воронежской области, по привлечению людей к систематическим занятиям спортом станут реальностью, — отметил министр.

Губернатор подчеркнул, что одним из важнейших результатов подписанного с Министерством соглашения станет показатель вовлеченности жителей нашего региона:

- Сейчас у нас 55% жителей занимаются спортом, к 2030 году будут заниматься более 70%. Это главный показатель. Можно перечислять какие объекты мы планируем, какие достижения в области профессионального спорта надо достичь, но главное то, что будет массовость. Вся наша работа направлена на это.