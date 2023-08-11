Спортивные выходные в Воронеже: День физкультурника и гонки на «драконах»

Воронежские гонки на «драконах» заинтересовали даже министра спорта России. Фото: ГБУ ДО ВО "СШОР № 6" ВКонтакте.

Главным событием предстоящих выходных будет День физкультурника. Он пройдет в Воронеже в субботу, 12 августа, на территории гребной тренировочной базы ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом) на улице Димитрова, д. 2В, корп. 1. С 8.30 до 9.00 пройдет регистрация участников. С 9.00 до 9.15 намечены построение и вступительная часть. С 9.15 начнутся спортивный фестиваль по многоборью «Готов к труду и обороне» среди любителей и профессионалов, а также соревнования по настольному теннису и баскетболу 3х3.

Кроме того, там же, на гребной базе «Буревестник» 12 августа с 9.00 до 13.00 пройдет чемпионат Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ (дисциплина «Дракон»). В нем будут участвовать 200 спортсменов.

На День физкультурника приедет министр спорта России Олег Матыцин. Он будет присутствовать на старте лодок-«драконов». Также Матыцин осмотрит площадки фестиваля ГТО и муниципального турнира по теннису. А затем наградит победителей «драконьих» гонок.

Также 12 августа в парке «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4А) пройдут областные соревнования по баскетболу в рамках всероссийского турнира по баскетболу «Оранжевый мяч». Игры начнутся в 10.00 и завершатся к 18.00. Участвовать в них будут 280 баскетболистов.

Кроме того, 13 августа в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) состоятся заключительные гонки первенства Воронежской области по лыжероллерам, в котором участвуют юные спортсмены от 13 до 18 лет. В 10.00 начнутся кроссы на 1, 2 и 3 километра. Ориентировочно, завершатся они в 12.00.