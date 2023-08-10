Александр Гусев: «Десять лет мы сохраняем третье место по объемам ввода жилья»

Фото: Правительство Воронежской области

10 августа в Воронежском концертном зале с участием губернатора Александра Гусева прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня строителя. Праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье августа и в этом году приходится на 13 число.

— На стройплощадках и профильных предприятиях сегодня работают свыше 36-ти тысяч воронежцев, усилиями которых область растет и хорошеет. Безусловно, приятно, что наш строительный комплекс традиционно входит в число лидеров ЦФО. В течение десяти лет мы сохраняем третье место по объемам ввода жилья. А показатель прошлого года стал рекордным — 1 миллион 922 тысячи квадратных метров, — отметил глава региона в приветственном слове к строителям, открывая торжественную часть мероприятия.

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор выразил надежду, что в текущем году отрасль возьмет новый двухмиллионный рубеж. Глава региона поблагодарил старшее поколение строителей, чей труд был гораздо тяжелее физически, ведь им приходилось работать без современной техники, технологий и материалов.

После поздравительного слова Александр Гусев вручил строителям федеральные и областные награды. Их обладателями стали шесть представителей отрасли – генеральные директоры строительных организаций, начальник строительного участка, специалист по монтажу стальных и железобетонных конструкций, руководитель группы водоснабжения и канализации заведующая отделением «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа.

В рамках торжества также отметили лучшие проекты в номинации «Объект социального назначения». Лауреатом стала поликлиника на 1100 посещений с подстанцией скорой помощи на 10 бригад на Московском проспекте в Воронеже, дипломантами — Общеобразовательная школа на 1224 места в Борисоглебске, общеобразовательная школа на 400 мест в селе Садовое Аннинского района и школа «Эврика» в Новой Усмани.

Праздничную церемонию завершила демонстрация фильма об участии воронежских строителей в восстановлении социальных объектов в подшефных районах Луганской Народной республики и о помощи военнослужащим.