По инициативе Концерна «Росэнергоатом» в городе-спутнике Нововоронежской АЭС блеснули «Легенды хоккея»

Фото: Роман ПЫШКИН

При поддержке Концерна «Росэнергоатом» атомную столицу Воронежской области посетили легендарные хоккеисты сборной СССР прошлого века. Олимпийские чемпионы и триумфаторы чемпионатов мира, заслуженные мастера спорта Советского Союза - Сергей Бабинов, Алексей Гусаров, Василий Первухин, Игорь Мишуков, Вячеслав Анисин, Виктор Шалимов, Владимир Мышкин, Александр Якушев - провели товарищескую встречу с хоккейной дружиной Нововоронежской АЭС.

«Великолепный спортивный праздник для Нововоронежа состоялся благодаря инициативе нового генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Александра Викторовича Шутикова. Предложение высказали на недавней встрече с губернатором Воронежской области и через несколько недель воплотили в жизнь. Нововоронеж постепенно становится не только кузницей кадров для атомной отрасли, но ведущим спортивным центром региона. Всегда приезжаю сюда с огромным удовольствием. Создать праздничное настроение для зрителей, мальчишек, мечтающих стать хоккеистами, - это дорого стоит. В таком матче не было проигравших, потому что победила дружба и хорошие взаимоотношения», - прокомментировал первый заместитель генерального директора Концерна «Росэнергоатом» по корпоративным функциям Джумбери Ткебучава.

Гала-матч «Связь поколений» на Ледовой арене «Остальная» вызвал большой зрительский интерес и завершился со счетом 5:5. Заброшенными шайбами отметились: Честикин, Протопопов, Салащенко (2) и Фетисов - в составе сборной НВ АЭС. Давыдов (2), Гусаров, Мишуков и Коваленко - у «Легенд хоккея».

«За время плодотворного сотрудничества «Росатома» и властей Воронежской области мы научились дружить в различных областях. Это касается производства, спорта, культуры, образования. Можно порадоваться серьезным инфраструктурным изменениям в Нововоронеже. В этом поединке, отдавая должное мастерству «звезд», болели мы за нашу команду, а все равно победила дружба. Спорту в Нововоронеже быть и развиваться», - выразил уверенность директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Подобные мероприятия укрепляют связь поколений и подтверждают социально ориентированную политику Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн «Росэнергоатом»). Служат пропаганде славных достижений советских спортсменов, популяризации здорового образа жизни. А самое главное, помогают вовлекать работников НВ АЭС и их детей в регулярные занятия физической культурой и спортом.

«НВ АЭС и Нововоронеж служат отличным примером того, как должен работать бизнес в регионе, взаимодействовать с местными властями. Наш губернатор всегда отмечает Концерн «Росэнергоатом» как одного из самых надежных и социально-ответственных партнеров. Что касается хоккея, то главный результат в данном случае - позитивные эмоции игроков и зрителей», - отметил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.

Напомним, что Ледовая арена «Остальная» построена в Нововоронеже в рамках реализации соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Воронежской области о выделении дополнительных налоговых отчислений на решение социальных вопросов в Нововоронеже.

Справка

Хоккейный клуб «Легенды хоккея СССР» создан в 2005 году по инициативе Федерации хоккея Москвы и ХК «Гранд». Он объединил в своем составе самых титулованных хоккеистов нашей страны, которые объездили все Россию, выступали за рубежом. Сохраняя хорошие физические кондиции, ветераны расширяют хоккейную географию, пропагандируют спорт и здоровый образ жизни, помогают семьям игроков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию спорта и популяризации здорового образа жизни. С этой целью поощряются ветеранские акции, участие в соревнованиях, уделяется внимание строительству спорткомплексов и планомерному развитию доступной спортивной инфраструктуры. Нововоронежская АЭС принимает активное участие в этой работе.