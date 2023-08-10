Одышка, отеки и боли в груди: когда воронежцам стоит обратиться к кардиологу

Самая распространенная проблема – высокое артериальное давление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти во всем мире. Медики рассказали, с какими заболеваниями воронежцы чаще всего обращаются к кардиологам.

1. Самое распространенное – высокое артериальное давление. Здесь врачу нужно определить: гипертензия первичная или вторичная. То есть, возникла сама по себе или ее спровоцировало другое заболевание, неправильно подобранные лекарства. Иногда медики находят первопричину и устраняют ее, но в большинстве случаев пациентам приходится пить лекарства на протяжении долгих лет, а то и всю жизнь.

Коварность болезни в том, что повышенное давление может быть бессимптомным. У некоторых людей оно вызывает головные боли, слабость, ощущение сердцебиения. А другие могут узнать о нем случайно, потому что под руку попался тонометр.

В основном высоким давлением страдают пациенты в возрасте 50+. Чаще обращаются женщины, чем мужчины. Последних нередко приводят к врачу жены. Кроме того, высокому артериальному давлению подвержены люди с избыточной массой тела, в также ведущие сидячий образ жизни или же работающие на тяжелых производствах.

2. Второй частый повод обратиться к кардиологу – ишемическая болезнь сердца. В основном она проявляется болями в грудной клетке. Нередко приходят пациенты, которые твердо уверены, что у них именно ишемия, потому что испытывают дискомфорт в определенной локализации. Однако причин для болей в груди множество, и они порой не связаны с патологией сердца. Важно точно разобраться в природе неприятных ощущений, не усугубить лечением одной болезни другую. Чаще с ишемией обращаются мужчины, чем женщины. А перед этим они могут на протяжении длительного времени игнорировать симптомы, предваряющие саму болезнь. Возраст пациентов 60+.

3. Завершает тройку самых распространенных заболеваний сердечная недостаточность. Симптомы – одышка, отеки, немотивированное увеличение массы тела. Здесь пациенты могут быть самых разных возрастов. Часто обращаются люди с осложнением высокого артериального давления, перенесшие инфаркты или миокардиты, имеющие несостоявшийся инфаркт, стенокардию.

С целью сохранения и продления жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2019 году начали реализацию федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В его рамках региональные медучреждения смогли закупить новое оборудование и обеспечить некоторые категории пациентов бесплатными лекарствами.

Смертность от болезней системы кровообращения снижалась в последние годы. Однако в 2020 году резко выросла и почти достигла показателя 2014-го. В 2022-м показатель достигал 643,9 случая на 100 тысяч населения против 653,9 – шесть лет назад.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».