Игорь Артамонов: Липецкая продукция стремится на зарубежные рынки

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Липецкая область по итогам 2022 года вошла в топ-5 регионов ЦФО по получению мер господдержки экспорта. Рейтинг Российского экспортного центра был озвучен на круглом столе «Актуальные меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий ЦФО» на площадке творческого индустриального кластера «Октава» в Туле. В нем приняли участие сотрудники Агентства инвестиционного развития и представители управления инвестиций и инноваций Липецкой области.

Также в рамках круглого стола были рассмотрены преимущества и возможности размещения товаров на экспорт через иностранные маркетплейсы. Несмотря на такую возможность, немногие производители понимают процедуру регистрации и доставки продукции в другие страны. Актуальным остается и вопрос поставки товаров за рубеж. Для упрощения процедуры необходим единый коридор для производителей российской продукции, позволяющий создать индустриальные точки присутствия за рубежом.

«Липецкая продукция заслужила признание в регионах России и стремится на зарубежные рынки. Многие государства заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной, так что налаживание торговых связей с ними нашим регионом – вопрос времени. Хотелось бы, конечно, приблизить этот момент – для того и стараемся поддерживать наших производителей в экспортной стратегии», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.