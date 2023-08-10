Игорь Артамонов: Новый спортобъект – один из лучших в регионе

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Дворец самбо теперь есть в Липецкой области. Его открыли губернатор региона Игорь Артамонов и спикер областного парламента Дмитрий Аверов в деревне Хмелинец Елецкого района.

Губернатор на открытие приехал с подарком — сертификатом на 100 тысяч рублей для покупки дополнительного оборудования. Хотя и без этого спортобъект хорошо оснащён — кроме зала для борьбы, есть тренажёры, теннисные столы, инвентарь для тренировок. Помимо спортсменов, здесь смогут тренироваться все желающие — для жителей доступно посещение спортзала по абонементам.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Мы очень старались сделать этот спортобъект одним из лучших в регионе. Делать такие открытия — честь и радость для меня. Надеюсь, и жителям нравится», — сказал губернатор.

Дворец спорта площадью больше 1000 квадратных метров построили по нацпроекту «Демография». Здесь разместились тренажёрный зал, раздевалки, душевые, технические, административные и медицинские помещения. Центральным местом является спортивный зал для проведения тренировок по борьбе, который вмещает сразу три ковра. Покрытие многофункциональное, что позволит использовать его для разных видов спорта.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Прилегающую территорию благоустроили, в том числе установили уличные тренажёры. Как рассказал глава Елецкого района Олег Семенихин, рядом планируется строительство гостиницы.

Кроме того, губернатор Игорь Артамонов и председатель областного парламента Дмитрий Аверов посетили ледовый спорткомплекс в селе Хрущёвка Липецкого района, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Здесь будут тренироваться хоккеисты и фигуристы. С 15 августа начнется приём учащихся.