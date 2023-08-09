«Материт детей, угрожает убить»: жители воронежской многоэтажки живут в страхе из-за агрессивного соседа

Фото из архива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы многоэтажного дома в Воронеже на проспекте Патриотов, 1е уже не первую неделю живут в страхе. Дело в том, что в их подъезде проживает агрессивный мужчина.

- Ходит с ножом, материт детей, кричит с балкона, что выйдет и всех порежет, портит общедомовое имущество, - описывают воронежцы неадекватное поведение соседа.

По словам местных, они неоднократно вызывали к мужчине и полицию, и скорую, но те ничем не смогли помочь. Горожане подозревают, что причина агрессии соседа – психическое заболевание. Причем в последнее время они отмечают обострение – мужчина стал вести себя заметно агрессивнее.

В подтверждение своих слов жильцы опубликовали видеозапись с камер наружного наблюдения, где сосед с напоминающим нож предметом выходит из лифта. К слову - во дворе дома находится еще и частный детсад.

Во вторник, 8 августа, когда мужчина в очередной раз напугал ножом детей на площадке и те в ужасе прибежали домой, соседи вызвали полицию.

- Появился на площадке с ножом, дети спрятались в подъезд и звонили родителям, чтобы их забрали, - сообщили горожане в своем коллективном обращении в отдел полиции. - Звонит ночью соседям в домофон, громко слушает музыку, орет и бросает мусор с балкона.

На вызов приехал участковый.

- Он установил личность нарушителя спокойствия, но, поскольку это не наша компетенция и мужчина нуждается в медпомощи, то информацию передали врачам для принятия мер, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по области, подтвердив, что жилец дома состоит на учете у психиатров.