В Воронеже может появиться официальная стена для граффити

Фото: Воронежская городская Дума

В Воронеже планируют выделить официальное место, где уличные художники станут свободно рисовать граффити, не опасаясь штрафов. Эту тему обсудили в рамках совещания в мэрии руководитель управления экологии города Галина Воробьева, депутат горДумы Андрей Зачупейко, молодой художник Сергей Березин и общественник Анатолий Малахов.

Фото: Воронежская городская Дума

Надо отметить что граффити, как вид городского искусства, уже прочно вошел в жизнь современных мегаполисов. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Курске чиновники уже озаботились тем, чтобы появились официальные стены для граффити, где желающие смогут без размещать свои рисунки. В Воронеже тоже задумались о подобных конструкциях. С таким предложением сначала к руководству города, а затем и к депутату горпарламента Андрею Зачупейко обратился художник Сергей Березин.

Депутат поддержал инициативу, и решил оказать содействие организации фестиваля граффити в формате стартапа, который мог бы пройти в одном из воронежских парков.

Фото: Воронежская городская Дума

Городские экологи в качестве пробных предложили две площадки. Это городской парк «Алые паруса» и Центральный парк. Специалисты отметили, что там созданы условия для проведения подобных творческих мероприятий.

Теперь дело за художниками. Они должны определиться с тематикой рисунков, затем подготовить стенды для рисования и все, что необходимо для творчества.

Обсудили участники совещания и возможность оформления граффити на стенах бесхозных зданий и сооружений. Но в этом случае ситуация сложнее. Там рисунки должны обязательно согласовываться с городской администрацией. Впрочем, заверили в горДуме, вопрос этот решаемый.

Фото: Воронежская городская Дума

И напоследок Сергей Березин и депутат Андрей Зачупейко в качестве «пробы пера» предложили использовать опоры моста, расположенные на территории Центрального парка. В мэрии обещали рассмотреть и этот вариант.