В «Белом колодце» вырос интернет-трафик на треть

Фото: Дина ПАВЛЕНКО

Теперь абоненты оператора могут стримить и делиться яркими впечатлениями на скорости до 150 Мбит/с.

Чаще всего достопримечательность посещают отдыхающие в возрасте 36–43 лет. Интересно, что среди посетителей мужчин на 15% больше, чем женщин. Вероятно, их привлекает возможность прокатиться на квадроцикле, питбайке или обучиться экстремальному вождению. В июле трафик в сети оператора вырос на 31%. Посетители парка прокачали 6,7 ТБ — такого объема хватит чтобы онлайн посмотреть все сезоны сериала «Парки и зоны отдыха» два раза подряд.

По данным официального туристического портала Воронежской области, это место входит в топ-10 достопримечательностей региона и популярно не только среди местных жителей, но и туристов. Кроме воронежцев сюда приезжают жители Москвы, Курска, Нижнего Новгорода, а также из Санкт-Петербурга.

«“Белый колодец” — уникальный для региона мультиформатный проект. Он объединяет пляжный и активный отдых, разнообразные экскурсии и фестивали, на которых собирается большое количество гостей. Мы развиваем инфраструктуру в подобных локациях, чтобы посетители могли комфортно пользоваться мобильными приложениями: построить маршрут, заказать такси, забронировать и купить билеты. Все это делается за считанные секунды благодаря высокоскоростному интернету», — рассказывает Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

Во 2 квартале 2023 года компания Ookla® признала МегаФон лидером по скорости мобильного интернета и покрытию. Медианная скорость скачивания в регионе составила 29,88 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 33,8 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

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