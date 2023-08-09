Последние новости Воронежа на 9 августа 2023 года: пострадавшие в ДТП подростки, погибшие на СВО и обращение «Факела» к болельщикам

А в Лисках похоронили 24-летнего Максима Машина. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Под Воронежем в столкновении двух автобусов и мотоцикла пострадали два 13-летних мальчика. Авария произошла 8 августа в Борисоглебске у дома № 218 на улице Свободы. Подросток-мотоциклист на дороге с односторонним движением врезался в пассажирский «ПАЗ». Он, кстати, был припаркован с нарушением правил стоянки. Затем водитель двухколесного транспорта упал на дорогу и влетел еще под один автобус, который в это время совершал обгон. 13-летний мотоциклист и ехавший с ним ровесник попали в больницу.

На 50-летнего воронежца завели уголовное дело из-за нападения на подростка в маршрутке. Мужчине придется отвечать перед судом по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Агрессору грозит до пяти лет лишения свободы. Сам инцидент произошел днем 4 августа в маршрутке № 18. Воронежец сделал подростку замечание за слишком долгий телефонный разговор. Тот в ответ поинтересовался, кто он такой. Дальше взрослый пассажир накинулся на 16-летнего юношу, ударил, сломав нос, и начал душить. Подростка агрессор освободил только после вмешательства пассажиров.

Два жителя Лискинского района погибли в ходе СВО. Трагические известия сообщил глава местной администрации Игорь Кирнос. Александру Бокову было 34 года. Он жил вместе с семьей в поселке Давыдовка. Товарищи отмечают, что Александр Александрович всегда отличался смелостью и решительностью, был примерным семьянином и надежным другом. Второй погибший - Максим Машин. Ему было 24 года, в зоне СВО служил рядовым. Жил в Лисках. Знакомые запомнят его настоящим патриотом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о халатности медицинских работников в Воронежской области. Семья через СМИ обратилась к руководству ведомства: родители не согласны с процедурой проведения экспертизы в отношении их несовершеннолетней дочери-инвалида. Они полагают, что вместо определения состояния здоровья ребенка специалисты пытались определить социальный статус семьи. Глава Следкома поручил руководителю регионального ведомства Кириллу Левиту доложить о расследовании уголовного дела.

Воронежский «Факел» обратился к болельщикам после четырех поражений подряд. Представители клуба заявили, что заранее понимали: играть в этом сезоне будет труднее, чем в дебютном чемпионате. Видимо, имели при этом в виду и потерю ключевых игроков прошлогоднего состава – вратаря Ильи Свинова, защитника Евгения Морозова, полузащитников Романа Акбашева и Мохаммеда Брахими и нападающего Георгия Гонгадзе. В клубе уверяют, что никто не опустит руки: ни тренер, ни игроки, ни другие сотрудники. Фанатов просят объединиться вокруг команды в этот тяжелый момент.