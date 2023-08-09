Воронежский «Факел» победил ЦСКА на выезде в Кубке

Героем матча стал Максим Максимов, оформивший дубль. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Начало игры не предвещало для армейцев никаких проблем. На 12 минуте Антона Заболотного, имевшего, кстати, опыт выступлений за «Факел», вывели на пустые ворота. Однако он непостижимым образом промазал. А вот Максим Максимов на 15 минуте отлично использовал пас Владислава Мастерного после его же классного перехвата – 1:0. С таким счетом первый тайм и закончился. При том, что опасные моменты в исполнении ЦСКА после гола «Факела» пропали.

Второй тайм армейцы начали активно, но опять же 100-ных моментов не создавали. Тройная замена «Факела» внесла в игру свежую струю. Еще раньше на поле дебютировал за воронежцев 16-летний Ивлев. Он имел хороший момент удвоить счет, но защитник ЦСКА все-таки отобрал мяч у юноши. Мог забить легионер ЦСКА Адольфо Гайч, но его удар парировал Виталий Гудиев, а рикошет от игрока «Факела» ушел мимо ворот. На 79 минуте оборона армейцев оплошала. Ильнур Альшин классно подал с правого фланга на одинокого Максимова. Максим подставил голову, мяч минул дублера Акинфеева Владислава Торопа и 0:2. С таким счетом матч и закончился. Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев весь матч просидел на стульчике. Он оказался счастливым. Может, рулевой нашего клуба его и в Воронеж заберет?

В группе «А» Кубка «Факел» остался на третьем месте. Впрочем, там у всех четырех команд теперь по три очка. ЦСКА первый из-за лучшей разности мячей, а «Сочи», проигравший «Оренбургу» на выезде 0:2, выше «Факела» только по итогу личной встречи. В следующем туре наша команда 29 августа примет на своем поле «Оренбург». ЦСКА днем позже сыграет с «Сочи» в гостях.

Этой победой «Факел» прервал серию из четырех поражений подряд на старте сезона. Следующий матч воронежский клуб проведет в чемпионате в Санкт-Петербурге против чемпиона – «Зенита». Игра состоится 13 августа, начнется она в 17.30.