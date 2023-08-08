Губернатор поручил выделить из облбюджета средства на проект производства мотогондол в Воронеже

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня, 8 августа, губернатор Александр Гусев провел встречу с генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. Речь шла о строительстве нового корпуса авиационного завода ВАСО к 2026 году. В нем планируют наладить выпуск мотогондол для отечественных пассажирских самолетов, прежде всего среднемагистральных МС-21 и Sukhoi Superjet New.

Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, чтобы быстрее начать работу, сегодня он поручил выделить деньги из бюджета области на проектную документацию будущего предприятия. Также они договорились с Юрием Слюсарем создавать для воронежских авиастроителей привлекательные жилищные условия.

Фото - Правительство Воронежской области

О том, как придать новый импульс воронежскому авиастроению, Александр Гусев ранее говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Все-таки ВАСО - наш бренд. Владимир Владимирович поддержал наше совместное с авиазаводом решение: построить под Воронежем производство мотогондол (корпусов для двигателей). Это многомиллиардный проект, который создаст новые рабочие места, увеличит собираемость налогов и поможет подтвердить региону свой авторитет на промышленной карте страны, - заключил губернатор.