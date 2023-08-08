Александр Гусев: «В Воронежской области участники спецоперации смогут отдохнуть в санатории»

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев рассказал о введении еще одной меры поддержки для участников специальной военной операции в Воронежской области в своем телеграм-канале 8 августа.

- Продолжаем вводить новые меры поддержки бойцов СВО. У нас активно работает система их реабилитации. А теперь моим поручением введена еще одна мера — санаторно-курортное лечение, - пояснил глава региона.

Первые участники спецоперации уже получили путевки. Они проходят процедуры в воронежском санатории имени Горького. Курс длится 14 дней.

Фото: Правительство Воронежской области

Александр Гусев также рассказал, какие документы нужны, чтобы получить направление на лечение. Участникам СВО нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. С собой требуется взять паспорт, документ, подтверждающий участие в СВО и документ, подтверждающий окончание военной службы.

Напомним, в Воронежской области разработана программа комплексной реабилитации участников СВО, вернувшихся из зоны боевых действий. В ней задействованы специалисты областной больницы № 1 и Центра реабилитации «Семь ступеней» (улица Калининградская, 110). Номер «горячей линии» системы реабилитации 8-800-201-42-18.