На месте пустыря в Железнодорожном районе Воронежа появилась «Лесная сказка»

Фото: Воронежская городская Дума

Сквер с названием «Лесная сказка» возродили на улице Богдана Хмельницкого в Железнодорожном районе Воронежа. Зеленая зона находится во дворе дома № 26. Об этом рассказали в пресс-службе горДумы 7 августа.

ПРЕВРАТИЛИ В СВАЛКУ

Впрочем, сквером это общественное пространство называлось и ранее, но в последние годы оно без участия людей стало местом сборища любителей спиртного, а потом и вовсе превратилось в свалку. Все изменилось благодаря инициативе граждан при поддержке управы района и депутата Воронежской городской Думы Дмитрия Швецова.

Фото: Воронежская городская Дума

Парламентарий рассказывает, что к нему неоднократно обращались местные жители с просьбой о реконструкции сквера «Лесная сказка».

- Плотная жилая застройка, расположенное неподалеку градообразующее предприятие и близость железной дороги – все это не лучшим способом влияет на экологию округа. Горожане жалуются, что в данном микрорайоне нет ни одного благоустроенного парка или сквера, где можно отдыхать и проводить время с детьми. Теперь после всех работ сквер преобразится, - пояснил Дмитрий Шевцов

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ЛАВОЧЕК

В 2021 году ситуация начала меняться. Решили, что благоустроят территорию вместе с управой Железнодорожного района. Спустя год здесь появились тротуары и избавились от сухостоя.

В этом году благоустройство продолжится. Дмитрий Шевцов раскрыл дальнейшие планы. В зеленой зоне установят детские площадки, проведут наружное освещение, установят лавочки и урны, на это выделены средства.

Есть и замыслы на перспективу.

- Планируется еще ряд мероприятий для благоустройства зеленой территории, которые совместными усилиями с администрацией района и жителями доведем до завершения, - заверил депутат Швецов.

Фото: Воронежская городская Дума

В ШКОЛЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛНЫМ ХОДОМ

В ходе рабочей поездки по округу депутат побывал и в детской школе искусств № 5 имени Юрия Романова. Обсудил с директором Вячеславом Золототрубовым перспективы развития учреждения и ход работ по реконструкции одного из зданий школы. Работы ведутся по нацпроекту «Культура» при содействии областных и городских властей. Общая сумма вложений - около 52 млн рублей.

На начальном этапе реконструкции депутат Дмитрий Швецов выделил собственные деньги на уборку территории вокруг старого здания и опиловку деревьев, чтобы строители могли приступить к работам.