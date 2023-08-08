Последние новости Воронежа на 8 августа 2023 года: жителям запретили въезжать в леса, директор вуза брал взятки за хорошие оценки

Ограничения вводят из-за угрозы возникновения пожаров. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 11 августа в Воронежской области запретят въезд в леса. Как сообщили в управлении лесного хозяйства, такую меру вводят из-за угрозы возникновения пожаров. Ограничения продлятся до конца месяца. В течение этого периода будет запрещено въезжать в леса на машине, за исключением дорог общего пользования. Ограничение не будет действовать для автомобилей пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб и техники организаций, которые проводят работы по заготовке и вывозу древесины.

Скончался директор воронежского КБХА. Об этом сообщили в правительстве региона. Сергею Ковалеву было 47 лет. Сергей Викторович родился в Воронеже. После окончания университета в 1997 году начал работать на местном механическом заводе. В 2018-м возглавил предприятие. В августе 2019-го Сергей Ковалев стал директором «Конструкторского бюро химавтоматики». Власти назвали внезапную смерть Сергея Ковалева сильным ударом и большой утратой для региона и всего отечественного ракетостроения.

Бывшего директора воронежского филиала вуза осудят за взятки. По версии следствия, в период со 2 февраля 2018 года по 20 мая 2021-го руководитель лично и через посредника получил от двух студентов почти 400 тысяч рублей за выставление положительных оценок по зачетам и экзаменам, а также за ликвидацию задолженностей. Во время следствия обвиняемый признал свою вину и дал показания. Расследование уголовного дела закончено. Его направили в суд для рассмотрения.

В Воронеже в массовом ДТП с двумя маршрутками пострадала пассажир автобуса. Авария произошла 7 августа на улице Ворошилова. По данным полиции, столкновение спровоцировал 40-летний водитель ПАЗа №10. Он столкнулся с ГАЗелью 20-го маршрута, грузовиком и легковушкой «Фольксваген Поло». В результате ДТП женщина – пассажир автобуса №10 получила травмы. Ее забрала в больницу «скорая».