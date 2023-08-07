Концерн «Росэнергоатом» поддержал проведение сбора каратистов в Нововоронеже

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«Концерн «Росэнергоатом» прикладывает много усилий для того, чтобы наша молодежь была здоровой, всесторонне развитой и спортивной. Для Нововоронежа киокусинкай является ведущим видом спорта, развитию которого уделяем повышенное внимание. Со стороны Нововоронежской АЭС постарались создать условия, чтобы сбор каратистов прошел на достойном уровне», - отметил заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Десять дней, с 1 по 10 августа, 47 лучших спортсменов различных возрастов Нововоронежской и Балаковской АЭС, Москвы и Московской области, Астрахани и Нижнего Новгорода будут готовиться к новому сезону. Интенсивные занятия три раза в день проходят под руководством шихана 6-й дан Бориса Викторовича Глушенкова (Москва).

Для подготовки используются современные спортивные объекты Нововоронежа. На стадионе «Старт» это зал бокса, легкоатлетический манеж, беговые дорожки стадиона, силовой городок для ОФП. На «Атом Арене» задействованы бассейн и сауна.

«Обеспечили ребятам комфортные условия для тренировок, проживание и питание. Кто из себя что-то представляет в спортивном плане в нашем регионе - все находятся в Нововоронеже и готовятся к осенним стартам», - рассказывает основатель киокусинкай в Нововоронеже, руководитель МАУ «Спортцентр» Сергей Акатов.

В ноябре Нововоронеж при поддержке Концерна «Росэнергоатом» и НВ АЭС примет чемпионат России среди мужчин и женщин (18 лет и старше) и первенство страны среди юниоров и юниорок (16-17 лет) по киокусинкай.

Соревнования в легкоатлетическом манеже стадиона «Старт», включенные в единый календарный план Министерства спорта РФ на 2023 год, пройдут в двух разделах: ката (демонстрация условных комплексов разной сложности) и кумите (полноконтактные поединки).

Справка

Ведущими центрами развития киокусинкай в ЦФО являются Москва и Нововоронеж. Центр боевых искусств атомграда вообще является визитной карточкой Нововоронежа. Благодаря средствам, ежегодно выделяемым Концерном «Росэнергоатом», Нововоронежская АЭС открыла филиалы киокусинкай в Балаково (Балаковская АЭС), Десногорске (Смоленская АЭС) и Удомле (Калининская АЭС). Работающие там инструкторы подготовлены Воронежской федерацией киокусинкай. Этой осенью еще один филиал должен появиться в Курчатове (Курская АЭС).

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные отечественные компании уделяют все больше внимания поддержке различных спортивных соревнований, организации сборов, а также мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. Поощряется развитие доступной спортивной инфраструктуры. Активное участие «Ростатома» и предприятий, входящих в контур его управления, делают такую работу более эффективной.