Александр Гусев поручил усилить поддержку воронежских детей с редкими заболеваниями

Фото: Правительство Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев поставил задачу профильным чиновникам усилить поддержку живущих в регионе детей с орфанными (редкими) заболеваниями, проведя еженедельное оперативное совещание в облправительстве 7 августа.

Губернатор рассказал, что сейчас на территории Воронежской области зарегистрировано свыше 200 детей, у которых диагностировали редкие заболевания. Между фондом «Круг добра» и правительством региона было подписано соглашение. Благодаря этому жизненно важные необходимые медицинские препараты уже получают 86 ребят.

Гусев предложил детально изучить, полностью ли используется возможность фонда для того, чтобы дети получили нужные лекарства для лечения орфанных заболеваний.

- Нужно, чтобы их получали еще больше ребят. Соответственно, общую сумму средств, которые направляем на обеспечение льготными лекарственными препаратами, уменьшать не будем. Руководитель фонда говорил, что у них финансовая возможность есть, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, он поднял тему проведения реабилитации после лечения. А этот важный вопрос требует отдельного наблюдения.

Ранее стало известно, губернатор Александр Гусев и глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко подписали соглашение, которое предусматривает обеспечение детей с тяжелыми заболеваниями лекарствами и медизделиями, в том числе незарегистрированными в РФ.