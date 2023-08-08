Развитие автотуризма вместе с «Роснефтью»

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Громадные меловые столбы «вырастают» прямо из крутого склона. Внутри под ними - древние пещерные храмы. Если перевести взгляд в сторону - открывается прекрасный вид на плавно изгибающуюся реку, густые леса и степи…

В Воронежской области много мест, где можно насладиться нетронутой красотой средней полосы России. Но помимо природных точек, регион богат историческими и культурными объектами. Первая стоянка древнего человека, единственный в мире бобровый питомник, памятник знаменитому котенку с улицы Лизюкова, замок представителей династии Романовых, Музей валенка и старейший в стране конный завод. К большинству достопримечательностей попасть можно только на машине. Свобода - главный и самый приятный бонус автопутешествий. Ведь вы сами решаете, куда ехать, когда и где сделать остановку.

Удобство во всем. Фото: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

К НОВЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ ЧЕРЕЗ QR-КОДЫ

В последние годы все больше людей выбирают не организованные туры, а самостоятельный отдых. И львиную долю среди последних составляют автотуристы. В начале августа «Роснефть» и Туристско-информационный центр (ТИЦ) Воронежа запустили совместный проект по развитию автотуризма. Они разработали четыре маршрута для путешествий на машине по столице Черноземья и региону в направлениях: север, юг, запад, восток. В программы включены наиболее популярные туристические места: музеи-заповедники «Дивногорье» и «Костенки», парки «Нелжа.Ру» и «Белый колодец», Воронежский заповедник имени Василия Пескова, океанариум, а также исторические города Острогожск, Бобров, Богучар, Павловск. Все объекты находятся недалеко от трассы - максимальное отклонение от нее в пределах 50 - 60 км. А также - и это важно для любого автопутешественника - на протяжении всех этих маршрутов есть АЗС «Роснефть», а значит, турист не останется без кофе, а его автомобиль - без качественного топлива.

Впрочем, 77 заправочных станций сети АЗС «Роснефть» в Воронежской области представлены так, что есть почти в каждом районе нашего региона.

На 20 АЗС, расположенных по М4 «Дон» и на выезде из Воронежа, разместят информационные таблички с QR-кодами, перейдя по которым автомобилист-путешественник попадет в приложение «Роснефть» или на сайт ТИЦа, где сможет подробно ознакомиться с заинтересовавшим его маршрутом.

Фото: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Запуск нового туристического проекта «Роснефть» и ТИЦ Воронежа решили подкрепить серией акций. Начали с познавательной интерактивной викторины и розыгрыша специальных призов.

Любой посетитель АЗС мог принять участие в викторине и проверить свои знания о Воронеже и продуктах топливной компании, получив полезные призы.

- Этот проект определенно полезен для всех. Не только для туристов, но и для местных жителей. Мы сами многого не знаем о своей или соседней области. Думаю, стоит подробнее почитать, посмотреть программы маршрутов, а потом взять и съездить в понравившемся направлении, - заключил автолюбитель Владимир.

Местом проведения стала воронежская АЗК «Роснефть» в новом формате ЗЕРНО на проспекте Патриотов, 1а.

Здесь всегда вам рады. Фото: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

ИЗ ТРАНЗИТНОГО В ТУРИСТИЧЕСКИЙ

- Воронеж обладает двумя важнейшими факторами, которые помогают «выстрелить» по направлению автотуризма. Первый - мы транзитный регион, находимся в непосредственной близости от федеральной трассы. Это позволяет нам «забрать» всех туристов, которые двигаются с северо-западного направления: из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас многие из них проезжают мимо, кто-то останавливается ненадолго просто отдохнуть, еще часть остается на ночевку, - рассказала заместитель главы администрации Воронежа Людмила Бородина. - Наша задача - сделать так, чтобы автомобилисты не просто задержались в регионе подольше, а потом порекомендовали его знакомым, но чтобы в дальнейшем они спланировали отдельную поездку конкретно в Воронежскую область. Второй фактор, о котором нужно сказать, - количество интересных объектов и достопримечательностей. Нас могут недооценивать, но региону точно есть, что предложить гостям.

Вице-мэр добавила, что персоналу автозаправок «Роснефть» предстоит выполнить важную функцию - донести до жителей разных уголков нашей страны, проезжающих через Воронежский регион, что отдых может быть не только курортным.

- У сотрудников впереди большая работа. Успех проекта напрямую зависит от того, насколько они будут вовлечены и подготовлены, способны заинтересовать людей. Нам нужно сломать стереотипы, которые укоренились в сознании автопутешественников.

Особое внимание - маленьким пассажирам. Фото: Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

НЕТОПЛИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сеть АЗС «Роснефть» является одной из самых крупных в России и насчитывает около трех тысяч заправочных станций. Здесь не только можно заправить автомобиль, но и получить целый комплекс различных услуг, а также высокий уровень сервиса. Именно поэтому в нефтяной компании решили уделить особое внимание развитию внутреннего туризма.

- Мы живем в прекрасном регионе, по которому путешествовать - одно удовольствие. «Роснефть» заинтересована в совершенствовании придорожного сервиса для увеличения туристического потока. Розничная сеть компании предоставляет своим клиентам качественное топливо, комфортные условия для отдыха, а также широкую линейку сопутствующих товаров, - отмечает заместитель генерального директора АО «Воронежнефтепродукт» Александр Афанасьев.

С учетом роста популярности автотуризма компания решила уделить дополнительное внимание и сувенирной продукции.

- На заправках «Роснефти» посетителям доступны знаменитые воронежские конфеты, магниты с достопримечательностями и уникальные открытки местной художницы. Планируем и в дальнейшем развивать ассортимент сувенирной продукции на АЗС, так как она востребована, - поделилась планами начальник отдела сопутствующих товаров и услуг АО «Воронежнефтепродукт» Ольга Габова.

Кроме того, для удобства клиентов к летнему сезону 2023-го в Воронежской области запустили новый формат продаж через мобильные пункты торговли - фудтраки. Их разместили на трассе М4, на двух наиболее проходимых заправках в Бобровском районе. Фургоны оснащены высокопроизводительным кафетерийным оборудованием, которое позволяет быстро приготовить блюдо в присутствии автомобилиста. Кроме того, на одной АЗС установили современный шатер, в котором можно отдохнуть, перекусить, подзарядить гаджеты. Такие «нетопливные» предложения компании «Роснефть» также направлены на развитие автотуризма.