Губернатор: В Воронежской области появится организация по контролю за природными парками и заказниками

Фото: Правительство Воронежской области

В Воронежской области будет создана специализированная организация, сотрудники которой займутся управлением особо охраняемых природных территорий. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале сегодня, 7 августа.

Глава региона отметил, что тем самым больше внимания будет уделено сохранению воронежской природы.

- Сегодня я согласовал появление новой организации, которая возьмет под контроль особо охраняемые природные территории, - подчеркнул Александр Гусев.

Организация, безусловно, нужна. Ведь всего в Воронежской области насчитывается 212 таких территорий, из них 21 — это природные заказники, 186 памятников природы, четыре природных парка и один дендрологический парк.

Задача новой структуры - охранять, обследовать, сохранять и восстанавливать природные комплексы. Также ее сотрудники займутся созданием благоприятных условий для развития экологического и познавательного туризма, которые сегодня популярны у воронежцев. И в добавок - проведением природоохранных акций, фестивалей и конференций.