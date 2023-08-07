Игорь Артамонов: Это важно – заниматься спортом там, где ты живешь

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов посетил школьный стадион в селе Сенцово, который недавно благоустроили. Здесь открыли «Умную» спортивную площадку. Ее особенность в том, что в спортзоне есть доступ к интернету, на каждом тренажере размещен QR-код. Если навести на него смартфон, можно познакомиться с правильной техникой выполнения упражнений и получить программу тренировок.

На школьном стадионе разместили футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуну для зрителей на 100 мест, площадки для волейбола и баскетбола, скалодром, тренажеры для детского и взрослого воркаута.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Приятно видеть, как преобразился школьный стадион. Детишек много, они играют в футбол, волейбол, баскетбол, не отходят от турников. Такие спортивные объекты привлекают и взрослых. Это важно – заниматься спортом там, где ты живешь. Продолжим развивать массовый спорт и инфраструктуру», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Умная площадка» построена благодаря нескольким проектам: федеральному – «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», по программе «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области», муниципальной программе «Развитие социальной сферы Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы». Сумма финансирования составила более 30 млн рублей. Скоро преобразится и школа рядом. Сейчас ее капитально ремонтируют.