Последние новости Воронежа на 7 августа 2023 года: избиение в центре города, очередной проигрыш «Факела» и закрашенное граффити

Еще одна драка произошла на проспекте Революции. Один молодой человек избил ногами другого. Полицейские ищут свидетелей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В центре Воронежа охранник клуба избил молодого крымчанина. Драка произошла вечером 5 августа рядом с заведением «Сто ручьев» (улица Кирова, 5). Очевидцы сообщают, что сотрудник клуба по крайней мере три раза ударил по лицу молодого человека. Парень упал и ударился головой. Без сознания его увезли на скорой в больницу. Причина агрессии охранника пока неясна. В полиции сообщили, что установили личность пострадавшего. Это 22-летний житель Крыма. Стражи порядка выясняют обстоятельства ЧП.

В Воронеже закрасили граффити в память о трагедии с подлодкой «Курск». Рисунок находился на здании хозпостройки во дворе дома № 12 на Бульваре Победы. Местные жители недоумевают, кому помешало изображение подлодки и чем лучше голая стена. В мэрии Воронежа пояснили, что собственником теплового пункта является компания «Квадра». Коммунальщики не против напоминания о героической гибели наших подводников. Просто граффити со временем стало иметь не совсем эстетичный вид. На этом месте появится новое изображение патриотической направленности. Это будет одна из работ конкурса стрит-арт «Смыслы и образы нового мира» в рамках фестиваля «Русское лето».

В Воронеже к стадиону «Факел» нельзя будет пройти через жилые дворы. Власти нашли способ успокоить горожан, чьи дома находятся рядом с реконструируемым объектом на улице Маршака. После решения о расширении спортивной арены местные стали беспокоиться, что во время матча шумные фанаты нарушат их покой. В региональном департаменте строительной политики отметили, что разрабатывают вариант оградить ближайшие дома забором. Таким образом, проходы к «Факелу» будут открыты только по общественным пространствам, находящимся в государственной или муниципальной собственности. Окончательно решить этот вопрос планируют к середине августа.

Воронежский «Факел» проиграл «Балтике». 6 августа выездной матч нашей команды закончился со счетом 1:2. На 8-й минуте воронежский защитник Василий Черов срезал мяч в свои ворота. Из-за нелепой оплошности калининградцы вышли вперед. Однако на 11-й минуте после подачи все того же Черова забил головой Вячеслав Якимов. Так «Факел» сравнял счет. В начале второго тайма игры игрок «Балтики» Тамерлан Мусаев отправил второй мяч в ворота «огнеопасных». И до конца игры ситуацию воронежцам так и не удалось исправить ситуацию. Итог – третье поражение в трех матчах на старте чемпионата. «Факел» еще больше «укрепился» на последнем месте в Премьер-лиге. Впереди у «огнеопасных» матч в Кубке на выезде против ЦСКА 9 августа. Игра стартует в 18.30. В Премьер-лиге впереди матч 13 августа в Воронеже с чемпионом – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Эта игра начнется в 17.30.