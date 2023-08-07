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Общество7 августа 2023 4:47

Последние новости Воронежа на 7 августа 2023 года: избиение в центре города, очередной проигрыш «Факела» и закрашенное граффити

В центре Воронежа 22-летнего парня избил охранник клуба
Анна ГРЕБЕНКИНА
Еще одна драка произошла на проспекте Революции. Один молодой человек избил ногами другого. Полицейские ищут свидетелей.

Еще одна драка произошла на проспекте Революции. Один молодой человек избил ногами другого. Полицейские ищут свидетелей.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В центре Воронежа охранник клуба избил молодого крымчанина. Драка произошла вечером 5 августа рядом с заведением «Сто ручьев» (улица Кирова, 5). Очевидцы сообщают, что сотрудник клуба по крайней мере три раза ударил по лицу молодого человека. Парень упал и ударился головой. Без сознания его увезли на скорой в больницу. Причина агрессии охранника пока неясна. В полиции сообщили, что установили личность пострадавшего. Это 22-летний житель Крыма. Стражи порядка выясняют обстоятельства ЧП.

В Воронеже закрасили граффити в память о трагедии с подлодкой «Курск». Рисунок находился на здании хозпостройки во дворе дома № 12 на Бульваре Победы. Местные жители недоумевают, кому помешало изображение подлодки и чем лучше голая стена. В мэрии Воронежа пояснили, что собственником теплового пункта является компания «Квадра». Коммунальщики не против напоминания о героической гибели наших подводников. Просто граффити со временем стало иметь не совсем эстетичный вид. На этом месте появится новое изображение патриотической направленности. Это будет одна из работ конкурса стрит-арт «Смыслы и образы нового мира» в рамках фестиваля «Русское лето».

В Воронеже к стадиону «Факел» нельзя будет пройти через жилые дворы. Власти нашли способ успокоить горожан, чьи дома находятся рядом с реконструируемым объектом на улице Маршака. После решения о расширении спортивной арены местные стали беспокоиться, что во время матча шумные фанаты нарушат их покой. В региональном департаменте строительной политики отметили, что разрабатывают вариант оградить ближайшие дома забором. Таким образом, проходы к «Факелу» будут открыты только по общественным пространствам, находящимся в государственной или муниципальной собственности. Окончательно решить этот вопрос планируют к середине августа.

Воронежский «Факел» проиграл «Балтике». 6 августа выездной матч нашей команды закончился со счетом 1:2. На 8-й минуте воронежский защитник Василий Черов срезал мяч в свои ворота. Из-за нелепой оплошности калининградцы вышли вперед. Однако на 11-й минуте после подачи все того же Черова забил головой Вячеслав Якимов. Так «Факел» сравнял счет. В начале второго тайма игры игрок «Балтики» Тамерлан Мусаев отправил второй мяч в ворота «огнеопасных». И до конца игры ситуацию воронежцам так и не удалось исправить ситуацию. Итог – третье поражение в трех матчах на старте чемпионата. «Факел» еще больше «укрепился» на последнем месте в Премьер-лиге. Впереди у «огнеопасных» матч в Кубке на выезде против ЦСКА 9 августа. Игра стартует в 18.30. В Премьер-лиге впереди матч 13 августа в Воронеже с чемпионом – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Эта игра начнется в 17.30.

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