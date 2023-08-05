Губернатор Воронежской области принял участие в заседании коллегии ФССП России

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Александр Гусев поучаствовал в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов России. В Правительстве области собрались сотрудники Центрального аппарата ведомства и руководители территориальных управлений со всей России. Мероприятие прошло под председательством главного судебного пристава РФ Дмитрия Аристова. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства 4 августа.

Мероприятие было весомое. На нем подвели итоги деятельности службы в первом полугодии 2023 года и обсудили задачи, которые были поставлены на следующие шесть месяцев.

Губернатор Александр Гусев в приветственном слове поблагодарил руководство Министерства юстиции и ФССП за то, что местом обсуждения актуальных вопросов правоохранительной направленности был выбран именно Воронеж. Отдельно он акцентировал внимание на взаимодействии правительства Воронежской области с региональным управлением Федеральной службы судебных приставов. Глава региона отметил, что это способствует пополнению бюджетов и решению других задач повышения благополучия на территории области.

Фото - Правительство Воронежской области

Александр Гусев отдельно поблагодарил коллектив воронежского управления за добросовестный труд и результативное сотрудничество.

- Особенно приятно, что наши судебные приставы проявляют должностную и человеческую заботу об участниках специальной военной операции. Например, в кратчайшие сроки рассматриваются обращения мобилизованных земляков, касающиеся исполнительных производств. В первоочередном порядке оказывается содействие тем, кто поступает на военную службу по контракту. В текущем режиме ведется совместный мониторинг обстановки, связанной с возможным ростом задолженностей граждан и организаций. При возникновении подобных проблем мы стараемся учитывать объективные причины и жизненную ситуацию конкретного человека, - подчеркнул губернатор.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Также на заседании было отмечено взаимодействие ФССП России с Минюстом России. Продолжается работа по совершенствованию законодательства РФ, касающегося сферы деятельности Федеральной службы судебных приставов. В первом полугодии были приняты шесть федеральных законов, два указа президента РФ, три постановления и два распоряжения правительства РФ. Также 16 приказов ФССП России прошли госрегистрацию в Минюсте. ФССП России принимала участие в работе по подготовке нормативных правовых актов в связи с образованием в составе Российской Федерации новых субъектов и созданием новых территориальных органов ФССП России, а также актов, обеспечивающих их деятельность.

В завершение обсуждения состоялась церемония награждения федеральных государственных служащих ФССП России.