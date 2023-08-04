В Воронеже одновременно строят и реконструируют несколько дорожных объектов

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В Воронеже в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается строительство крупного объекта автомобильной инфраструктуры – Остужевской развязки.

ПУТЕПРОВОД ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ

На сегодня подрядчик смонтировал путепровод на пересечении улиц Остужева и Минской, и начал формировать насыпи на подходах к нему. Работы со стороны улицы Минской выполнили на 90 процентов, с Обручева - на 60 процентов.

– Комплекс работ проводится в условиях непрекращающегося автомобильного движения. Для того чтобы минимизировать неудобства для жителей города, в конце прошлого года здесь было введено турбокольцо. Оно свою функцию выполнило - был возведён путепровод, хотя по срокам - мы только должны были приступить к его строительству. Кроме того, параллельно ведётся и переустройство коммуникаций и строительство дороги. В итоге, мы смогли ускориться почти на год, - рассказал главный инженер СМУ-90 Денис Зайцев.

До конца года подрядчик обещает обеспечить готовность к запуску движения. Для связи двух этапов строительства Остужевской развязки необходимо уложить на путепроводе новый асфальт. Открытие, по словам Дениса Зайцева, произойдет до конца августа.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБОРУДОВАНИИ ОТВОДА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Параллельно продолжается строительство дороги от улицы Шишкова и Тимирязева. Завершить ее рассчитывают к концу года.

– Проектом предусмотрено устройство четырёх надземных переходов, оборудованных лифтами, а также первой в городе металлической гофрированной конструкции для отведения талых и дождевых вод, устройство велопешеходной дорожки и тротуара, установка электроосвещения, - пояснил начальник производственного отдела муниципального учреждения «ГДДХи Б» - представитель заказчика Александр Воронкин.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС

На участке улицы 60-ой Армии от Владимира Невского до бульвара Победы сейчас рабочие переносят коммуникации, готовят траншеи для переноса линий электроснабжения. Подрядчик рассказал, что в ходе работ выявил ранее неучтенные сети. Теперь с их собственниками ведут переговоры о демонтаже сетей для начала строительства ливневой канализации.

– Реконструкция улицы 60-ой Армии – первый этап создания западного дублера Московского проспекта. Второй – строительство дороги от Антонова - Овсеенко до Владимира Невского, которая очень необходима. На протяжении многих лет поступает большое количество обращений от жителей улиц Миронова и Шукшина с просьбами привести в порядок грунтовый участок, который проходит через Северный лес. И третий завершающий этап – ремонт улицы Свободы, приступить к которому планируем уже в следующем году. Сейчас существуют коридоры пока незанятые застройкой, поэтому необходимо воспользоваться этой возможностью и максимально увеличить количество полос на указанных участках, что позволит улучшить их пропускную способность, – сообщил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин уже упоминал, что создание западного дублёра и ввод в эксплуатацию новой дороги от улицы Шишкова -Тимирязева позволит разгрузить Московский проспект и начать подготовку к запуску скоростного автобусного маршрута.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

НЕ ЗАБЫЛИ ПРО ЧАСТНЫЙ СЕКТОР И ОКРАИНЫ

В частном секторе полным ходом идет асфальтирование дорог. При участии губернатора Александра Гусева на эти цели из дорожного фонда области уже второй год подряд выделяется около полумиллиарда рублей. На сегодня работы идут на 46 объектах, на 26 улицах ремонт завершился.

А в микрорайоне Масловка на улице Лызлова продолжается реконструкция путепровода, который остро необходим не только для нужд горожан, но и для транзитного транспорта. Сегодня дорожники приступили к обустройству нижнего выравнивающего слоя на участке от улицы 206 Стрелковой Дивизии до дома 392 по улице Горняков.

– В ближайшие выходные дорожная лаборатория возьмет здесь образцы уложенного дорожного покрытия для анализа по ряду показателей, а сначала недели уже планируем приступить к укладке верхнего слоя. А также сможем открыть полноценное движение по одной полосе, пока вторая будет в ремонте, – отметил представитель заказчика Александр Воронкин.