Команды «Лидеров России» думают над выравниванием уровня экономразвития разных районов Воронежской области

Фото: Правительство Воронежской области

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже создали команды, которые займутся выполнением заданий регионального этапа. Социально-экономическую проблему, которую им надо решить, заявляет глава субъекта РФ. Проект решения подготовить и представить им необходимо до 9 августа 2023 года.

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА – ЦЕЛЬ ЯСНА

В Воронежской области такая задача уже поставлена. Командам надо выработать предложения по выравниванию уровня экономического развития разных районов области между собой. Затем эффективность решений оценят эксперты конкурса. А наиболее успешные из них лидеры лично представят губернатору региона Александру Гусеву. И даже смогут принять участие в реализации своих проектов.

Надо отметить, что региональный этап включен в программу конкурса впервые. В этом году его проходят 3009 управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 стран (они успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании). В Воронежской области в региональном этапе участвуют 30 человек - три команды по 10 человек в каждой.

С напутственным словом к ним обратился губернатор Александр Гусев. Он напомнил, что Воронежская область - регион крупный, как по территории, так и по численности населения. В него входит 33 муниципальных образования, многие из которых - сельскохозяйственные.

Фото: Правительство Воронежской области

- Конечно, где-то экономическое положение лучше, где-то чуть хуже. Мы хотим создать такие условия, чтобы отстающие начали подтягиваться к передовикам по экономическим показателям и уровню жизни. Как это сделать грамотно и эффективно? Задача непростая. Но я уверен: если мы ее решим, то повысится общее благополучие области. Здесь я возлагаю большие надежды на участников конкурса «Лидеры России». Ребята молодые, амбициозные, целеустремленные, с горящими глазами и большим желанием приносить пользу обществу. Желаю им успехов! Их идеи обязательно будем применять на практике. У них, безусловно, большое будущее, - подчеркнул глава региона.

ЗАДАЧА НОСИТ ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР

Ну а руководитель воронежского сообщества участников конкурса «Лидеры России» Евгений Бажанов напомнил, что по традиции участники конкурса «Лидеры России» решают управленческие задачи. И в этом году задача носит не абстрактный, а прикладной характер.

- Губернатор Воронежской области Александр Гусев всегда подчеркивает важность взаимодействия органов исполнительной власти со сторонними экспертами. Предложения участников конкурса - это новый взгляд на те задачи, которые решает власть. Уверен, что они точно будут неравнодушны к дальнейшей реализации своих предложений. И есть все основания полагать, что вместе мы сможем больше, - подытожил Евгений Бажанов.

Фото: Правительство Воронежской области

ПЯТЫЙ СЕЗОН ГОВОРИТ О ПОПУЛЯРНОСТИ

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал уже пятый сезон проекта. За это время на участие в нем было подано свыше миллиона заявок из 150 стран мира.

В свою очередь АНО «Россия - страна возможностей» была создана также по инициативе Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее нашей страны, открывая равные возможности для каждого. Она помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.