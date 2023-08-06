Воронежский «Факел» проиграл «Балтике» и застрял на дне Премьер-лиги

Битву двух аутсайдеров выиграла «Балтика». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый тайм матча в Калининграде начался у «Факела» с досадной оплошности защитника Василия Черова. Навес на 8 минуте не таил никакой опасности. Пропускай его, и никого из хозяев рядом не было. Но Василий вместо этого срезал мяч в свои ворота, полностью дезориентировал голкипера Беленова – 0:1.

Впрочем, «Факел» быстро отыгрался. Стремительная контратака, и Черов исправился, вырезав идеальный пас на набегавшего Якимова. Вячеслав ударил прямо во вратаря, но настолько сильно, что буквально прошил Латышонка – 1:1. Затем до конца тайма игра протекала практически без опасных моментов. Можно вспомнить только опасный удар головой после подачи с углового Евгения Маркова – чуть выше ворот.

Едва начался второй тайм, как «Балтика» придавила, и больше десяти лет назад игравший в «Факеле» Максим Кузьмин отдал идеальный пас вышедшему на замену Тамерлану Мусаеву, центр защиты его проспал. Тот вышел на рандеву с Беленовым и четко покатил мяч в дальний угол – 1:2. «Факелу» ни навал, ни тем более изящные комбинации во второй половине матча не удались. Итог – третье поражение в трех матчах на старте чемпионата.

«Факел» еще больше «укрепился» на последнем месте в Премьер-лиге. По такому уровню игры шансов остаться в элите российского футбола, честно говоря, пока не видно.

Впереди у «Факела» матч в Кубке на выезде против ЦСКА 9 августа. Игра стартует в 18.30. В Премьер-лиге впереди матч 13 августа в Воронеже с чемпионом – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Эта игра начнется в 17.30.