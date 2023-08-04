Спортивные выходные в Воронеже: Кубок рыболовов и чемпионат баскетболистов

Рыболовы будут демонстрировать свое мастерство на Воронежском водохранилище 5 и 6 августа. Фото: fedrybsport.ru

В ближайшие выходные в районах области крупных соревнований не будет. А вот в Воронеже пройдут два турнира регионального масштаба.

В субботу, 5 августа, и в воскресенье, 6 августа, на Воронежском водохранилище в районе улицы Грамши состоится Кубок области по рыболовному спорту. Там соберутся мастера ловли спиннингом с лодок. Ориентировочно, их будет 50. Соперники начнут демонстрировать чудеса ловкости и удачи в ловле и 5, и 6 августе с раннего утра, с 6.00. А к 14.00 будут подводить итоги первого соревновательного дня, а потом и всего турнира.

Недалеко от поля битвы за лучший улов 5 августа в парке «Алые паруса» (улица Арзамасская, 4А) пройдет чемпионат области по баскетболу 3х3. На специальной площадке соберутся около сотни мастеров так называемой уличной разновидности этой игры с оранжевым мячом. В таких играх у баскетболистов обычно больше простора и возможности показать индивидуальное мастерство. Соревнования начнутся в 13.50 и продлятся до 20.00.

Ну и не стоит забывать про матч воронежского «Факела». В Калининграде 6 августа наши футболисты встретятся с «Балтикой». Это будет битва двух аутсайдеров. Те, кто все время поддерживает нашу команду на выезде, уже определились с планами. А болельщикам, остающимся в Воронеже, кому доступен канал «Матч Премьер», надо будет изо всех сил посылать флюиды через телеэкран. Хотя бы ничья «Факелу» нужна кровь из носу. Иначе в подвале турнирной таблицы воронежский клуб застрянет уже прочно. Игра начнется в 17.30.