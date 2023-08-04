Лучшие воронежские пловчихи в свободное время играют на фортепиано и пекут торты

Тройка лучших воронежских пловчих: Александра Цветковская, Анастасия Саратова и Дарья Клепикова (слева направо). Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежская область до недавнего времени не входила в число ведущих регионов России по плаванию. Пока не появилась плеяда молодых звездочек – Дарья Клепикова, Анастасия Саратова, Александра Цветковская. Совместными усилиями на завершившемся в конце июля Кубке России они завоевали четыре бронзы. Три из них завоевала Дарья Клепикова – на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем и на 100-метровке вольным стилем. Она же вместе с подругами по команде стала третьей в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Девушки приехали на отдых в Воронеж и рассказали о прошедшем Кубке и о своих хобби.

«ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ НА ФОРТЕПИАНО «ЩЕЛКУНЧИКА»

Главная героиня Кубка Дарья Клепикова вспоминает, что в плавание пришла, чтобы преодолеть свои болячки.

- В детстве часто хворала – легкие были слабые, то бронхит, то ангина. Поэтому родители решили, что нужно в секцию плавания меня отдать. Тем более, что брат уже занимался в бассейне. В шесть лет начала плавать серьезно.

Даше новое занятие так пришлось по душе, что она начала собирать медали на детских соревнованиях, а в 13 лет уже выполнила норматив мастера спорта.

- С тех пор поняла, что могу добиться высоких результатов и на международном уровне. Еще больше поверила в себя после первенства Европы 2021 года, где удалось завоевать шесть золотых медалей и одну серебряную. Уже на взрослом чемпионате Европы в Казани в том же году взяла два золота в двух эстафетах. В одной из них – комбинированной 4x50 метров вместе с подругами по команде удалось установить рекорд России. А потом, в 2022 году по известным причинам международные старты закончились. Их, конечно, сильно не хватает. И призовые, и главное, там мотивация совсем другие.

Впрочем, плавание в 18 лет Дарье, конечно, наскучит не могло. Национальные старты стали тоже достаточно интересными, особенно после того, как к ним стали привлекать сильных белорусских пловчих.

Дарья Клепикова четыре раза поднималась на пьедестал Кубка России. Фото: cspsk-vrn.ru

Дарья много чем интересуется и кроме плавания. Она начала получать профильное высшее образование – поступила в Воронежскую академию физической культуры и спорта. А еще не бросает старое хобби:

- До шестого класса я параллельно занималась плаванием и в музыкальной школе по классу фортепиано. Потом поняла, что надо выбирать что-то одно. Но до сих пор у меня дома стоит инструмент. В свободное время люблю играть классику. Особенно нравится «Па-де-де» из балета Чайковского «Щелкунчик».

Дарья Клепикова могла стать не пловчихой, а музыкантом. Фото: Юрий КОЗЛОВ

«ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ ЮНЫХ ПЛОВЧИХ РОССИИ ПОДКАРМЛИВАЕТ ТОРТАМИ ПОДРУГА ПО КОМАНДЕ»

Лучшие воронежские пловчихи еще и хорошие подруги в обычной, не спортивной жизни. Об этом рассказала отдельно самый опытный эстафетный боец воронежской команды Александра Цветковская (хотя ей всего 20 лет):

- Мы с Настей и Дашей с 14 лет много времени проводим вместе. В Воронеже немного хорошей воды – ездим тренироваться только в бассейн «Волна» на улице Новосибирской на Машмете. А так на сборы ездим в Волгоград (там на досуге можно в городе погулять) и на «Озеро Круглое» в Подмосковье (там только тренировки, база в лесу находится). У нас дружная команда. Вот только четвертый участник эстафет все время меняется. Выступавшая на Кубке России Саша Литвиненко – сильная спортсменка, но для своего возраста, ей всего лишь 14 лет. Понятно, что и опыта, и силенок для взрослых соревнований еще не хватает. В результате в эстафете мы с Дашей и Настей две тактики использовали – либо создать отрыв в начале для Саши, либо после ее этапа догонять. Один раз получилось доплыть до пьедестала, другой – нет.

Наша бронзовая эстафета: Александра Литвиненко, Александра Цветковская, Дарья Клепикова и Анастасия Саратова (слева направо). Фото: cspsk-vrn.ru

Однако четвертое место было такое, что заставило известного телекомментатора Дмитрия Губерниева сказать, что воронежские девушки достойны приза зрительских симпатий. После этапа в эстафете 4х200 вольным стилем Саши Литвиненко команда Воронежской области была пятой. Но оставался еще заплыв Дарьи Клепиковой.

- Плыла изо всех сил, - вспоминает Дарья. – И почти дотянула до бронзы. Может, какого-то последнего сильного гребка не хватило. Отставание от третьего места в итоге было мизерным – всего 0,4 секунды.

Связывает подруг по команде хобби Александры Цветковской. Она любит печь торты, а Анастасия Саратова – их дегустировать. На результатах любовь к сладкому у Насти, кстати, не сказывается. На недавнем первенстве России она завоевала два золота – на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. В итоге Саратову признали лучшей спортсменкой этих соревнований! В 17 лет у нее все еще впереди.

Настя Саратова на дистанции. Фото: cspsk-vrn.ru

- Когда отдыхаю (а сейчас как раз такое время), люблю рисовать по номерам. А еще читать нравится, в основном, современных авторов. Как и многие, люблю отдыхать у моря – сейчас вот в Абхазию поеду, - делится планами Анастасия.

Анастасия Саратова с призом лучшей спортсменки первенства России. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Дарья Клепикова и Александра Цветковская – на отдыхе скорее домоседки. Обе намерены хорошо отдохнуть в семейном кругу. А новые важные старты уже не за горами – в конце октября в подмосковной Рузе пройдет чемпионат ЦФО.