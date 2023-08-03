По инициативе Нововоронежской АЭС в городе атомщиков прошла презентация военной краеведческой книги

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1 августа, в день памяти воинов, погибших в Первой мировой войне*, по инициативе профкома Нововоронежской АЭС и при поддержке общественности города атомщиков публицист, вице-президент Воронежского регионального геральдического общества Александр Юрасов презентовал свою книгу «Полные кавалеры Георгиевского креста** Воронежской губернии».

В торжественном мероприятии, проходившем во Дворце культуры Нововоронежа, приняли участие работники и ветераны атомной станции – потомки героев Первой мировой войны, удостоенных высоких наград значимого периода истории Российского государства.

В своей книге краевед собрал информацию обо всех известных полных георгиевских кавалерах Воронежского края. По словам автора-составителя, работу над книгой он начал в 2007 году и использовал такие первоисточники, как Капитул Георгиевских кавалеров, сводные и послужные списки, медицинские архивы.

«Изначально список полных георгиевских кавалеров Воронежской губернии насчитывал 18 человек. В этой же книге представлены 212, награждение которых подтверждено архивными документами. Нововоронеж – первый город региона, не считая его центра, где я презентую свою книгу, за что очень благодарен организаторам мероприятия», - поделился Александр Юрасов.

«Сегодня очень важно сохранение памяти об истории наших городов и регионов, страны, а главное, памяти о героической жизни и подвигах наших предков. Беречь историю и знать свои истоки – условия нашего существования в настоящем и будущем. Опыт прошлого нужно приумножать. Мы возлагаем эту ответственность и на сменяющие нас поколения. Помочь им в этом смогут такие серьезные исторические и краеведческие труды», – сказал заместитель директора НВ АЭС Николай Нетяга.

Ветераны Нововоронежской АЭС Виктор и Александр Сыромятниковы, внуки одного из обладателей всех четырех степеней высшей военной награды Российской империи, обратились с просьбой к Александру Юрасову о поиске официальных документов на одну из наград прадеда в связи с их утерей. Историк пообещал помочь найти имя предка в полковых списках. Глава г. Нововоронежа, заместитель директора по экономике и финансам Нововоронежской АЭС Николай Нетяга и председатель контрольно-счетной палаты Николай Волохин также являются потомками георгиевских кавалеров.

«Мы всегда рады поддержать людей, занимающихся такой серьезной и объемной работой. И самое малое, что мы можем сделать, – попытаться увлечь их исследованиями как можно больше людей», – сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Отметим, что воронежский краевед Александр Юрасов неоднократно презентовал свои работы нововоронежской общественности: «Воронежский край в золотых погонах», четырехтомную «Военно-историческую энциклопедию Воронежской губернии». В 2022 году на территории города впервые прошла выставка «Геральдика Воронежской области», где были представлены уникальные экспонаты XVIII-XXI веков.

Справка.

*Эта дата внесена в перечень памятных дат России в декабре 2012 года для увековечения памяти и заслуг российских солдат, погибших в годы Первой мировой войны. Президент РФ Владимир Путин отметил роль России в предвоенный период в начале XX века, подчеркнув, что страна многие века выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами.

**Георгиевский крест – военная награда Российской империи для нижних чинов, была учреждена в 1807 году и вручалась за боевые заслуги, восстановлена в современной России.

Сегодня Правительство РФ уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на воспитание чувства патриотизма, уважения к истории своей страны. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе. В этом году исполняется 60 лет профсоюзной организации НВ АЭС. Сейчас в профкоме состоит 3977 человек – 97% от общей численности персонала.