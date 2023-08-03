«Единая Россия»: За два года действия программы социальной догазификации заключены 915 тысяч договоров на подключение

Фото: пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

На участие в программе социальной догазификации подано уже 985 тысяч заявок граждан, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака.

«До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков – плюс 36 тысяч в июле. Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», – пояснил он.

Андрей Турчак отметил, что с начала лета депутаты от «Единой России» вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории – рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки.

«Это дает результат – число заявок на соцгазификацию в таких районах растет», – подчеркнул секретарь Генсовета.

Параллельно идет работа с законодательством.

«На прошлой неделе Президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы. Но остаются проблемы – газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц», – сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников.

«Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать более девяти нуждающихся категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

«Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа», — отметил вице-премьер.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок от жителей.

«Совместно с органами власти, региональными отделениями «Единой России», волонтерами «Молодой Гвардии» представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Цель таких мероприятий — помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысяч потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысяч уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — отметил Сергей Густов.

Со своей стороны секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в Воронежской области успешно реализуется программа по социальной газификации, которая является одним из ключевых направлений народной программы партии.

«Уровень газификации в регионе составляет 94,41%. Порядка 12 тысяч жителей региона подали заявки на догазификацию. К 10 тысячам участков провели голубое топливо. Для этого построили свыше 400 километров сетей.

По инициативе депутатов Воронежской областной Думы от «Единой России» в регионе была установлена дополнительная мера социальной поддержки для ряда категорий льготников (свыше 10 льготных категорий) в виде денежной компенсации или субсидии на газификацию жилого помещения. Кроме того, расширен перечень работ по газификации жилого помещения, учитываемых при предоставлении дополнительной меры социальной поддержки.

Фото: пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

В рамках реализации данной программы региональное отделение «Единой России» и депутатский корпус оказывают консультативную помощь воронежцам в подготовке необходимой документации, содействие в решении адресных обращений», - заключил Владимир Нетёсов.